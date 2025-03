FIFA sa inšpirovala Super Bowlom. Finále MS 2026 bude mať prvýkrát v histórii vlastnú halftime show

Vo finále budúcoročných MS vo futbale bude kurátorom historicky prvej halftime show skupina Coldplay.

FIFA do svojho programu Majstrovstiev sveta v roku 2026 zaradí po prvýkrát v histórii vlastnú halftime show, akú poznáme napríklad zo Super Bowlu. Organizačne sa na tom má podieľať kapela Coldplay, ktorá je kurátorom tohto polčasového vystúpenia informuje portál CNN.

Svetový pohár bude spoločne organizovať Mexiko, USA a Kanada. Veľkolepé finále je naplánované na 19. júla 2026 a konať sa bude na štadióne MetLife Stadium v New Jersey. Tento štadión s kapacitou 82 500 ľudí hostil v minulosti aj Super Bowl XLVIII v roku 2014 či finále Copa América Centenario v roku 2016. Okrem futbalového zážitku chcú organizátori zaradiť aj kultúrny program.

„Môžem potvrdiť historicky prvú half-time šou na Svetovom pohári FIFA v New York New Jersey v spolupráci s Global Citizen. Bude to historický moment pre Svetový pohár FIFA a šou bude hodná najväčšieho športového podujatia,“ vyjadril sa Gianni Infantino, prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA na svojom Instagrame.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

V príspevku sa tiež poďakoval predstaviteľom kapely Coldplay za pomoc. Podľa jeho slov sa budú podieľať na výbere umelcov, ktorí odohrajú šou počas podujatia. To, či vystúpia aj oni, v príspevku neprezradil.

Halftime show je mimoriadne populárna súčasť Super Bowlu. Mnohí finále amerického futbalu pozerajú aj napriek tomu, že nie sú fanúšikmi športu. Pravidelne na ňom vystupujú zvučné a známe mená. Tento rok odohral šou Kendrick Lamar, ktorý odrapoval aj svoj distrack na Drakea. V minulosti sa o šou postarala napríklad Lady Gaga, Beyoncé, The Weeknd či Rihanna.