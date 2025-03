Producentka Survivor Adéla: Je to sociálny experiment. Náročné podmienky a hry odhalia pravú tvár každého účastníka (ROZHOVOR)

Výkonná producentka Survivor nás nechala nahliadnuť do zákulisia najdrsnejšej šou.

Obľúbená drsná reality šou sa vo februári vrátila na televízne obrazovky so štvrtou sériou. Odvážlivci z Česka aj zo Slovenska v Dominikánskej republike spoznajú samých seba aj svoje limity. Účastníci nemusia čeliť len ťažkým výzvam a nástrahám prírody, ale aj taktike súperov, nulovému komfortu či stále silnejšej túžbe po domove.

Ako si poradia s náročnými výzvami či hrami, ktoré si pre nich pripravila produkcia, môžeš sledovať každý utorok a stredu exkluzívne na Voyo. Ak ťa zaujíma pohľad do zákulisia tejto drsnej šou, na webe Markízy nájdeš množstvo bonusových záberov. Okrem toho môžeš do zákulisia nahliadnuť aj vďaka rozhovoru s výkonnou producentkou Adélou Brož.

Bežia kamery na exotickom ostrove nonstop a majú účastníci možnosť nasadiť si pred natáčaním masky? Aké náročné je natáčanie tak špecifického formátu a ako produkcia rieši neočakávané situácie? Aj na to sme sa opýtali Adély Brož, ktorá je súčasťou projektu od roku 2022.

Do hry nikdy nezasahujeme

„Natáčanie trvá viac ako 70 dní v kuse bez prestávky, takže to je samo o sebe challenge. Avšak celý náš tím túto súťaž miluje, takže sa všetci každý deň tešíme, čo nového súťažiaci vymyslia. Všetci sme tým pohltení a žijeme tým s nimi,“ popisuje niekoľkomesačné natáčanie producentka, ktorá je na ostrove celý čas.

Počas takmer troch mesiacov si však neužíva dovolenku v tropickom raji, ale spoločne s celým štábom neustále pracuje. „Niekedy je najväčšia výzva urobiť si voľno a nemyslieť na to, čo sa deje na ostrove a ako to asi dopadne,“ dodáva.

Program sa natáča viac-menej 24/7. Ak sú kamery vypnuté, a to iba pri presunoch na súboje, súťažiaci medzi sebou nesmú komunikovať. Je to jedno zo zlatých pravidiel, na ktoré sa veľmi dbá.

Napriek tomu, že štáb je súťažiacim stále nablízku, neprebieha medzi nimi takmer žiadna komunikácia. „Sú tu tiež len určité pozície v štábe, ktoré smú s hráčmi komunikovať. Je to zlomok,“ vysvetlila Adéla a dodala, že štáb musí dodržiavať množstvo zásad, aby bola šou naozaj autentická.

„Máme množstvo prísnych pravidiel, ktoré musí celý štáb dodržiavať, aby sme nenarušili hru a pravú podstatu súťaže. Súťažiaci sú už na kastingu vopred informovaní, o čom naozaj súťaž je a že v nej nerobíme žiadne ústupky,“ hovorí Adéla, podľa ktorej sú súťažiaci častokrát prekvapení realitou na ostrove. „Veľakrát nám neveria, ale potom zistia, že to tak naozaj je a nezostáva im nič iné, ako vyhrávať alebo skúsiť loviť. O to väčšie sú ich emócie, lebo sú skutočné.“

Žiadne osobné predmety, iba myši, komáre a škorpióny

Účastníci musia na ostrove prežiť len s pomocou vlastných síl a premyslených taktík. K dispozícii totiž majú naozaj len to najnutnejšie.

„Súťažiaci si môžu vziať iba oblečenie, dioptrické okuliare, náramky, retiazky a náušnice. Nesmú mať žiadne osobné predmety. Zároveň majú všetci rovnaký počet povoleného oblečenia. Pokiaľ im napríklad niekto v hre spáli ponožky ako odplatu, nové od nás nedostane. Je to v rámci hry a my do ich hry nikdy nezasahujeme. Musia si to vybaviť medzi sebou,“ približuje drsné podmienky producentka.

Účastníci potrebujú motiváciu, ktorá im dodá energiu siahnuť si do najvnútornejšej časti samého seba, premôcť sa ísť ďalej a skúšať to znova a znova. Je to skutočne extrémne náročné.

Absencia šampónu či krému s SPF však nie je nič oproti drsným prírodným podmienkam, ktorým sú súťažiaci nonstop vystavení. Hoci sa štáb vždy snaží vyhnúť jesennej hurikánovej sezóne, dobré počasie súťažiacim zaručiť nedokáže.

„Súťažiaci musia počas natáčania čeliť samozrejme aj počasiu a prírode, či už je to silný vietor, nekonečný lejak alebo horúco a sucho. Pokiaľ leje, musia to proste vydržať a snažiť sa vylepšiť svoj prístrešok, ako to len ide. Produkcia ich v tomto zachrániť nemôže a s tým do toho idú,“ vysvetlila Adéla.

Okrem výkyvov počasia musia členovia kmeňov čeliť aj zvieratám a hmyzu, ktorý ich sprevádza 24/7. „Je tu neuveriteľné množstvo komárov a škorpióny, ktoré vám zalezú do topánok, myši, čo lezú po streche vášho prístrešku a padajú vám v noci na hlavu,“ menuje producentka.

Bez motivácie a odhodlania to nejde

Čeliť tak náročným podmienkam nezvládne hocikto, a preto je podľa producentky kľúčový práve kasting. „Na kastingu často vídame zaujímavých ľudí, ktorí si to chcú vyskúšať. Ale to nestačí. Motivácia a odhodlanie je jediné, čo vám tu dodá silu pokračovať ďalej.“

Podľa Adély je najdôležitejším predpokladom úspechu v súťaži motivácia. Tá súťažiacim pomáha prekonať aj tie najnáročnejšie výzvy. „Náročné podmienky ťa vedia dať dole. Je dôležité mať dobrú motiváciu, ktorá ťa na ostrove udrží, aj keď ťa nebude mať nikto rád, budeš extrémne hladný, prechladnutý alebo ubolený, nebudeš sa mať kam ukryť alebo komu zveriť,“ dodala.

Účastníci prechádzajú detailnými zdravotnými a psychologickými testami, pretože tu si musíme byť stopercentne istí.

Okrem motivácie považuje producentka reality šou Survivor za dôležitú správnu kombináciu otvorenosti a autentickosti. „Je dôležité nebáť sa prejaviť a povedať, čo si myslíš, čo cítiš,“ hovorí a zároveň popiera, že by v tak špecifickej šou bolo možné mať celý čas nasadenú masku. „Táto hra z človeka vytiahne jeho skutočnú osobnosť so všetkými dobrými aj zlými stránkami. Nikto nedokáže dlho hrať nejakú rolu, aj keby sa o to pokúšal,“ myslí si.

Niečo iné je však podľa Adély pretvárka v hre, ktorá členom kmeňov pomáha posúvať sa v súťaži vpred. „Pretvárka v hre, keď človek niekomu klame do tváre, je niečo iné. Každý sa snaží zachovať poker face, ako to len ide. To je jedna zručnosť, ktorú v Survivore určite využijete, a ak niekto klame a nie je v tom veľmi dobrý, väčšinou sa na to príde. Tento rok máme naozaj dobrých hráčov, ktorí dokážu korčuľovať medzi alianciami a úspešne tajiť skutočný plán na kmeňovú radu,“ hovorí a dodáva, že diváci sa v tejto sezóne majú na čo tešiť.

Novinky prekvapili divákov aj súťažiacich

Ak šou Survivor sleduješ, zrejme ti neuniklo niekoľko noviniek. Zrejme tou najväčšou bolo nečakané rozdelenie kmeňov. V štvrtej sezóne sa súťažiaci rozdelili na mužov a ženy, na Bohyne a Dobyvateľov.

„Verím, že to prináša mnoho zaujímavého a tiež vtipného obsahu, kde sa vyvracajú, alebo naopak potvrdzujú rôzne stereotypy. Survivor je sociálny experiment. Vrátite sa ku koreňom civilizácie a prežívate v džungli s ničím. Hráte náročnú sociálnu hru, a pritom musíte fungovať ako jeden kmeň, aby ​​ste vyhrali zásoby. A v tom toto rozdelenie môže priniesť zaujímavú perspektívu,“ komentuje nečakaný twist sezóny Adéla.

Súboje by mali byť dynamické a mali by ponúknuť niekoľko premenných, kde sa dokáže zachrániť napríklad aj kmeň, ktorý je v prvej časti pozadu.

Dodáva, že je nutné brať ohľad na súboje, ktoré musia mať rovnaké podmienky pre obe pohlavia. „Biblia Survivoru však ponúka mnoho takýchto súbojov už len preto, že rozdelenie ženy verzus muži v minulých rokoch rozohrali aj v iných zahraničných sériách.“

Okrem nového rozdelenia sa účastníci aj diváci môžu tešiť aj na nové súboje, misie či celkom nový koncept zlúčenia. „Každú sezónu sa snažíme priniesť niečo nové. Tiež existujú niektoré celosvetovo obľúbené súboje, takže sa často inšpirujeme v zahraničí,“ približuje producentka šou.

Ani tento rok sa reality šou v Dominikánskej republike nezaobišla bez drámy, nenávisti či sĺz. „Trúfam si povedať, že Survivor Česko a Slovensko má tento rok aj svojho Russella (Russell Hantz, legendárny súťažiaci amerického Survivoru s nekalými hernými praktikami). To, čo sa tu stalo, ešte nikdy predtým žiadny súťažiaci neurobil a verím, že táto dráma rozdelí spoločnosť na dva tábory. Máte sa na čo tešiť,“ uzatvára Adéla.