TOP releasy tenisiek v marci: Zlaté baleríny Adidas od Bad Bunnyho, metalický model Asics aj limitované štýly Air Jordan

Na tieto modely sa oplatí striehnuť v najbližších týždňoch.

Ak si čakal s kúpou nových tenisiek na príchod jari, máme pre teba skvelú správu. V marci bude v predaji množstvo atraktívnych aj limitovaných modelov, ktoré pozdvihnú tvoje každodenné outfity.

Tretí kalendárny mesiac v roku 2025 bude absolútne nabitý, pretože novinky predstavia všetky veľké značky – Adidas Originals, Nike, respektíve Jordan Brand, Asics aj New Balance. Pozri si TOP 8 releasov.

Niektoré z informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa môžu zmeniť. Okrem týchto štýlov budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré si predstavíme.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Nike Air Max Uptempo 95 OG „Mystic Teal“

Jeden z TOP pôvodných basketbalových modelov s charakteristickým podpisom značky Nike – Air Max Uptempo OG 95, bude v predaji 9. marca, pričom retail je stanovený na 165 dolárov.

Model Nike Air Max Uptempo 95 OG sa zapísal do histórie značky Nike ako prvá basketbalová obuv s viditeľnou vzduchovou jednotkou po celej dĺžke. Tenisky debutovali v obchodoch v roku 1995 a dizajnérsky tím v tom období vložil do podrážky najviac vzduchového tlmenia „Air“ v histórii a rýchlo sa stali hitom na ihrisku aj v uliciach. Položili základ pre legendárnu sériu Uptempo, ktorá obsahuje známe štýly Nike Air Max Uptempo 97 a Nike Air More Uptempo.

Zdroj: Nike

New Balance 1906A „Inkwell“

Značka New Balance predstavuje každý mesiac viacero atraktívnych vyhotovení svojich populárnych modelov a inak tomu nie je ani tento mesiac. Od 5. marca budú v obchodoch k dispozícii tenisky New Balance 1906A v schéme s označením „Inkwell“, ktorá je súčasťou balíka troch rozličných farebných úprav.

Novinka s výrazným fialovým vzhľadom má nastavenú cenu na 170 dolárov a ponúka klasický športový vzhľad s nádychom 90. rokov v originálnej, mierne dekonštruovanej podobe s priedušným sieťovinovým základom a lesklými prekrytiami zo syntetických materiálov. Ak máš radšej zelenú farbu, pozri si vyhotovenie „Olive Juice“.

Zdroj: New Balance

Asics Gel-Kayano 14 „Just Say No“ x Sneaker Politics

Z nášho pohľadu TOP release tenisiek v marci patrí značke Asics, a to vďaka modelu Gel-Kayano 14, ktorý vznikol v spolupráci s obchodom Sneaker Politics.

Vzhľad obuvi je inšpirovaný protidrogovou kampaňou „Just Say No“, ktorú viedla bývalá prvá dáma USA Nancy Reagan. Zvršok kombinuje biely sieťovinový základ so zlatými, striebornými a červenými prekrytiami, zatiaľ čo gumová medzipodrážka je zahalená do zažltnutej bielej, vďaka čomu vyniká technológia Gel™ ponorená do červeného odtieňu.

Dátum vydania je naplánovaný na 8. marec a cena by mala byť 160 dolárov. K dispozícii bude limitovaný počet kusov a odhadujeme, že na modeli môžeš aj celkom slušne zarobiť.

Zdroj: Sneaker Politics

Adidas Originals Superstar Vintage „Tying The Knot“ x END.

Medzi najzaujímavejšie vydania tenisiek v marci patrí tiež spolupráca medzi značkou Adidas Originals a známym obchodom END., keď predstavili originálne čierno-biele vyhotovenie modelu Superstar Vintage s podtitulom „Tying The Knot“.

Kreatívny tím značky END. pri príležitosti oslavy 20. výročia založenia navrhol vlastnú verziu ikonického štýlu tenisiek, ktorému dodal nový moderný vzhľad. Tenisky sú zahalené do prémiového čierneho zvršku z kože s kontrastným bielym prešívaním a odnímateľným strapcovým prvkom cez jazyk. Obuvi nechýbajú ani charakteristické detaily – tri prúžky z bočných strán či gumový špic v tvare mušle, zatiaľ čo značka END. pridala svoj podpis vďaka logu napísanému v štýle svadobných pozvánok.

Tenisky Adidas Originals Superstar Vintage „Tying The Knot“ x END. budú v predaji 7. marca za 175 eur.

Zdroj: END.

Air Jordan 4 Retro „Abundance“ W

Od 8. marca budú v predaji aj tenisky Air Jordan 4 Retro „Abundance“ v ženskom veľkostnom číslovaní, ktoré sú veľmi podarené z pohľadu zvolených detailov. Retail cena je 215 dolárov.

Dizajnérsky tím línie Jordan Brand, ktorá každý rok generuje neuveriteľné zisky značke Nike, ponoril ikonickú siluetu do hladkého koženého zvršku v svetlozelenej farbe doplnenej o priedušnú sieťovinu na panelovej časti s tonálnym logom Jumpman. Elegantný kontrast poskytujú strieborné kovové očká, zatiaľ čo biela medzipodrážka z polyuretánu s viditeľnou vzduchovou jednotkou zabezpečuje pohodlie pri každom kroku.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 4 Retro „Navy“ x Nike SB

Pri modeli Air Jordan 4 Retro chvíľu zostaneme, a to vďaka vyhotoveniu, na ktoré netrpezlivo čakajú všetci zberatelia tenisiek, ale aj reselleri s vidinou zisku. Od 18. marca bude totiž v predaji druhá verzia siluety s podpisom skateboardovej línie Nike SB, tentoraz v modrých odtieňoch. Retail cena bude 225 dolárov.

Obchod DLX Skate Shop odhalil zatiaľ najlepší pohľad na novinku, ktorá má klasickú konštrukciu s elegantným zvrškom z bielej kože vystuženým svetlosivými semišovými prekrytiami v prednej časti. Tmavomodré akcenty zdobia úchyty šnúriek, časti v medzipodrážke a panel na päte, na ktorom sa nachádza aj vyrazené logo Nike SB.

Zdroj: DLX Skateshop

Air Jordan 1 Retro High „I'm Back“ x Union LA

Release, ktorý bude vypredaný veľmi rýchlo, predstavil tiež známy streetwearový obchod Union LA, keď na pulty vráti ikonický model Air Jordan 1 Retro High v atraktívnej schéme z roku 2018.

V roku 2025 sa Union LA vrátil k estetike stanovenej pri svojej debutovej spolupráci s Jordan Brand a v novinke opäť kombinuje vzhľady Air Jordan 1 Retro High OG „Chicago“ a „Shadow“ s dokonalým výsledkom. Oficiálny dátum vydania tenisiek bol niekoľkokrát preložený, avšak tentoraz budú na 100 percent v predaji 18. marca s retail cenou 200 dolárov cez aplikáciu SNKRS a vo vybraných partnerských obchodoch.

Zdroj: Union LA

Adidas Originals Ballerina „Bold Gold“ x Bad Bunny

Posledný marcový release, ktorý stojí za pozornosť, patrí portorickému interpretovi Bad Bunnymu a jeho spolupráci so značkou Adidas Originals na modeli Ballerina v zlato-žltom vyhotovení.

HOT novinka ponúka semišovo-textilný zvršok v odvážnej schéme s čiernymi prvkami v podobe charakteristických troch prúžkov a úchytu na päte. Nápis „Benito“ sa leskne nad spomínanými bočnými prúžkami a na vnútornej vložke nájdeš podpis „adidas para Bad Bunny“.

Trendy tenisky Adidas Originals Ballerina „Bold Gold“ budú k dispozícii v obchodoch 29. marca za 120 dolárov.