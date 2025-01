Natália zažila sexizmus, ťukanice na trati, obité autá aj rally pretekanie. Driftovaním na Slovensku však nezarobia ani víťazi a stojí to peniaze.

Natália má 21 rokov a už teraz súťaží s omnoho staršími pretekármi. Začínala v rally, ale viac ju lákalo driftovanie, a tak dnes hádže svojím BMW do zákrut. V rozhovore nám vysvetlila, ako sa k tomu dostane už 14-ročné dievča, ako ju vnímajú mužskí pretekári a či sa stretáva so sexizmom či odkedy si za pretekanie a autá platí sama.

Driftuješ už od mladého veku. Ako sa k tomu dostane také dievča?

Môj ocino jazdil, takže som sa k motoršportu dostala už ako mladá. Jazdiť som začala už ako 14-ročná, keď som vyskúšala rally. Vtedy som mala ešte štvorkolového Golfa. Keď som mala 17, kúpila som si za vlastné „zadokolku“ BMW. Postupne som už skúšala driftovať počas rally pretekov a v 19 rokoch som už išla na svoje prvé „drift“ preteky.

Aké sú tam pravidlá?

Nie je to také jednoduché, že stačí driftovať do zákrut. Musím takým štýlom prejsť celé preteky a usilovať sa, aby ma nevyrovnalo a podobne, pretože ma diskvalifikujú. Sú tam rôzne pravidlá a bez tréningu a predošlých zručností to nejde. Našťastie, organizátori ponúkajú nováčikom aj tréning v driftovaní.

Film Autá od Pixaru si asi videla, že?

Jasné.

Pokiaľ sa budem riadiť radami Doca Hudsona a pôjdem doprava, keď chcem ísť doľava, tak to asi nezadriftujem, či?

V praxi je to komplikovanejšie, ale základ toho je v podstate pravda. Auto hodíš do jednej strany a vyrovnávaš ho do druhej strany.

Ťukanice sa dejú často a každému. Voláme to, že si „dáme dvere“. Žiadny pretekár, čo driftuje, nemá „lakovku“.

Dá sa driftovanie naučiť vo videohrách a simulátoroch?

Určite áno. Základ je mať reflex vyrovnávania volantu a učiť sa držať to auto v šmyku. Ja som sa však učila na skutočných autách. Na simulátoroch jazdiť neviem.

Učil ťa driftovať teda otec, alebo si sa učila sama?

Učila som sa sama. Samozrejme, skúsenejší jazdci mi dali nejaké rady, ale každý mi aj tak povedal, aby som to len skúšala a že na to musím prísť sama.

Čo je pri driftovaní najdôležitejšie?

Citlivosť na plyn, volant a spojku... a ešte cit na ľavú nohu, lebo pri driftovaní brzdíš ľavou nohou, aby si pravú mohol mať stále na plyne. Naučiť som sa musela brzdiť aj hydraulickou ručnou brzdou, ktorá je vhodnejšia na driftovanie.

Vieš sa pri obyčajnom šoférovaní prepnúť na klasické brzdenie pravou nohou?

Ani si to neuvedomujem a robím to klasicky. Ten reflex brzdenia pravou sa zachoval a ľavou brzdím len pri driftovaní.

Čo najhoršie sa môže pri driftovaní stať?

Driftovanie je podľa mňa najbezpečnejší motoršport. Sú aj dráhy, ktoré sú rýchlejšie a nebezpečnejšie, ale my napríklad do zákrut ideme rozbehovou rýchlosťou okolo 80 km/h a driftujeme tak päťdesiatkou. Driftuje sa na voľnom priestranstve, takže priame nárazy nehrozia a prinajhoršom sa auto prevráti.

Tebe sa to už stalo?

Našťastie nie, ale pár známym áno. Ja som akurát doťukala auto o auto súpera.