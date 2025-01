TikTok už má náhradu. Takto vyzerá Lemon8, alternatíva pre obyvateľov USA

Podľa zákona však môžu zakázať aj túto aplikáciu.

V USA sa blíži zákaz Tiktoku. Američania totiž podozrievajú Číňanov, že zbierajú ich informácie a využívajú ich proti nim. Čínska technologická spoločnosť ByteDance, ktorá stojí za Tiktokom, preto vyvinuli novú, sesterskú aplikáciu. Tá sa volá Lemon8 (Lemonade) a vývojári ju už promujú priamo na Tiktoku.

Zdroj: Tiktok

Prakticky je aplikácia rovnaká a funguje na totožnom princípe. Nájdeš v nej For You page, ale môžeš tiež prehľadávať aj videá, ktoré pridali používatelia, ktorých sleduješ či tvoji priatelia.

Portál Forbes však upozorňuje, že zákazu by mohol podliehať aj Lemon8. Aplikáciu totiž vyvinula rovnaká spoločnosť. Vychádza to z toho, že Joe Biden minulý rok podpísal zákon, ktorý hovorí, že Tiktok v krajine zakážu, ak ho ByteDance nepredá. To, že majú aplikácie rovnakého majiteľa, by v konečnom dôsledku mohlo znamenať, že ich postihne rovnaký osud.