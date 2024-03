V USA prešiel plošný zákaz Tiktoku. Návrh však musí schváliť senát

Tiktok v USA každý mesiac využíva vyše 170 miliónov používateľov. Americkí zákonodarcovia sa obávajú zneužitia ich dát.

Snemovňou reprezentantov USA dnes prešiel návrh, ktorý v krajine podľa všetkého zakáže čínsku sociálnu sieť Tiktok. Musí ho však ešte schváliť senát, píše Guardian.

Snemovňa tak reaguje na obavy, podľa ktorých by Čína mohla sociálnu sieť využívať proti Američanom a zhromažďovať ich údaje. Zákaz by bol plošný, čiže by sa netýkal len úradníkov či štátnych zamestnancov.



Rázne opatrenie by čínskej firme ByteDance, ktorá Tiktok vlastní, dalo šesťmesačné ultimátum na to, aby ho odpredala. V prípade, že by tak neurobila, firmy Apple a Google by nemohli na území USA tieto aplikácie vôbec poskytovať.

Zdroj: Tiktok (ilustračná fotografia), flag of the United States of America

Nový zákon by v prípade schválenia americkej vláde dovolil zakazovať aj iné digitálne služby, ktoré majú zahraničných majiteľov.

Či to však prejde senátom, nie je ešte jasné, čo znamená, že sa to ani nemusí dostať prezidentovi Bidenovi na podpis.

Zástupcovia ByteDance už proti návrhu protestovali. Je podľa nich protiústavný.