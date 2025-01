Speváčka zdôraznila, že v živote každého je najdôležitejšie byť sám autorom svojho príbehu.

Christina Aguilera v priebehu minulého roka prešla radikálnou zmenou imidžu. Potom, ako sa objavila v máji s nezvyčajne vychudnutou postavou na koncerte v Mexiku, začali jej fanúšikovia špekulovať, že sa pustila do užívania Ozempicu.

Ide o liek určený pre diabetikov, no v šoubiznise je dnes skôr známy ako pomocník pri rapídnom chudnutí. Christina sa rozhodla odštartovať nový rok tvrdým odkazom pre všetkých, ktorí sa starajú o jej vzhľad a život.

Na Instagram zverejnila reelko, ktoré je prestrihané rôznymi zábermi z jej roka 2024. Začiatok videa je však venovaný screenshotom so správami a komentármi na adresu 44-ročnej držiteľky ceny Grammy. Okrem hejterských komentárov na jej vzhľad sa medzi odkazmi nájdu aj pochvaly na jej adresu.

K novoročnému reelu, v ktorom reflektovala na uplynulý rok, pridala aj popis. V ňom zdôraznila, že „nikto si nezaslúži jej vysvetlenie a nikto jej nemôže diktovať, kým je.“ Zároveň uviedla, že tento rok plánuje robiť veci inak a svojim fanúšikom pripomenula, že v ich vlastnom živote sú to práve oni, čo píšu svoj vlastný príbeh.



To, že Christina sa spovedať nikomu nebude a nikomu nedlží vysvetlenie, bolo s veľkou pravdepodobnosťou mierené aj ľuďom, ktorí ju počas roka 2024 vo veľkom obviňovali z užívania Ozempicu pre jej extrémnu premenu. Ako informuje Fox News, v minulosti sa sama priznala k tomu, že mala problémy so vzťahom k svojmu telu.



Keď mala 20 rokov, začala podľa jej slov naberať ženskejšie tvary, a to sa mnohým jej kolegom nepáčilo. Vekom však dospela do štádia, kedy ju názory ľudí v jej okolí a na internete už nezaujímajú. Šoubiznis a neustále sledovanie jej tela sa na nej vraj podpísali.