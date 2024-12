Ozempic nás vracia do éry vychudnutých modeliek. Odzvoní preto plus-size hviezdam?

Lieky so semaglutidom, doposiaľ využívané pri liečbe cukrovky a obezity, sa v posledných mesiacoch stali hitom a otvárajú viaceré otázky, týkajúce sa budúcnosti modelingu.

„Raz za niekoľko mesiacov som do agentúry chodila na meranie, kde ma chválili za to, ako ‚krásne sa mi podarilo schudnúť‘. Už ako mladé dievča som sa naučila obmedzovať stravu, vynechávať pečivo a nad každým sústom premýšľať, či sa mi náhodou neodrazí na váhe a mierach,“ opisuje kontrolovanie postavy bývalá modelka, ktorá sa rozhodla zostať v anonymite.

Popularita Ozempicu, ktorý mnohé celebrity aj bežní ľudia považujú za „zázračný liek na chudnutie“, môže výrazne ovplyvniť módny priemysel a ešte viac zvýšiť tlak vyvíjaný na modelky aj dievčatá. Chudnutie s jeho pomocou verejne priznali známe osobnosti ako herečka Amy Schumer, moderátorka Oprah Winfrey či Elon Musk.

„Jednoduchá cesta“, ako sa k štíhlemu telu dopracovať, môže vážne narušiť vnímanie ideálu krásy v spoločnosti a nepriaznivo ovplyvniť sebavnímanie žien a mladých dievčat. Existuje tiež obava, že uprednostňovanie štíhlych modeliek zníži diverzitu v modelingu, ktorá sa budovala posledné roky a nie ľahko.

Pred návratom vychudnutých modeliek varoval aj Vogue

Šéfredaktorka britského Vogue, Chioma Nnadi vyjadrila obavu nad tým, že rastúca popularita liekov na chudnutie môže spôsobiť, že sa modeling prikloní k chudším modelkám. Hrozí, že eliminuje snahy hnutia Body positivity, ktoré sa v posledných rokoch sústredilo na vyzdvihovanie rozmanitosti telesných typov, veľkostí a etnických skupín.

Do popredia sa v súčasnosti zrejme aj dôsledkom popularity Ozempicu dostávajú ultraštíhle modelky, aké si pamätáme z 90. rokov. Zaujímalo nás, či tento trend vnímajú aj zainteresovaní. Na názor sme preto pýtali plus-size modelky Kristíny Kúdelovej aj zástupcov modelingovej agentúry Mix Model Management, ktorá zastrešuje štandardné aj plus-size modelky.

O tom, ako môže Ozempic ovplyvniť sebavedomie ľudí a či môže byť ohrozením pre psychické zdravie sme sa rozprávali so psychologičkou Ivanou Čergeťovou.

Kristína Kúdelová pôsobiaca v Miláne si všíma, že sa do popredia modelingového sveta opäť dostávajú štíhle modelky. „Úprimne som čakala na moment, kedy sa tento trend znovu vráti, nakoľko do Milána, kde žijem, sa už dávno vrátila móda 90. rokov a prvých rokov 2000. Neviem momentálne povedať, čo by to mohlo znamenať pre budúcnosť modelingu, ale dúfam a verím, že bude naďalej inkluzívny,“ hovorí.

Podľa psychologičky Ivany Čergeťovej Ozempic symbolizuje rýchle a jednoduché riešenie, ktoré nemusí byť také nevinné, ako sa zdá. „Módny priemysel má historicky tendenciu nasledovať extrémy – či už je to ultraštíhlosť z 90. rokov, alebo súčasná diverzita.“