Ide o krok späť v snahe podporiť diverzitu tiel.

Posledné roky hnutie body positivity výrazne ovplyvnilo spoločnosť a začalo postupne meniť módny priemysel, ktorý dlhé roky propagoval prevažne úzky ideál krásy. Portál BBC však upozornil na rastúci trend, ktorý sa opäť prikláňa k chudším modelkám.

Body positivity sa zameriava na oslavovanie všetkých tvarov a veľkostí tiel. Vďaka podobným hnutiam sa dnes čoraz viac módnych značiek a dizajnérov rozhoduje pre rôznorodé modelky a kolekcie, ktoré reprezentujú širokú škálu postáv, veľkostí a etnických skupín.

Šéfredaktorka britského Vogue, Chioma Nnadi, však vyjadrila obavu, že návrat štíhlych modeliek môže byť čiastočne spôsobený rastúcou popularitou liekov na chudnutie. Jeden z najpopulárnejších vďaka veľkej obľube u celebrít je Ozempic, ktorý potláča chuť do jedla.

„Sme v období, kedy vidíme, že sa kyvadlo akoby vracia k tomu, že štíhla postava je opäť 'in', a často sa tieto veci považujú za trend, a my nechceme, aby to tak bolo,“ tvrdí Nnadi.

V rozhovore zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli v módnom priemysle zastúpené všetky telesné typy, a to nielen na fotografiách, ale aj v kolekciách a dizajne oblečenia. Dizajnéri totiž často vyrábajú oblečenie vo vzorkovej veľkosti, ktorá je zvyčajne veľmi malá, často v USA označovaná ako veľkosť 0 alebo 2.