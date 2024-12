Prvá etapa výnimočného projektu bude dokončená už koncom budúceho roka.

Projekt, ktorý nám vyrazil dych. Takto by sme v stručnosti opísali súbor vilových domov Sky City Villas podľa návrhu skúseného architekta Ivana Kroupy v pražskej štvrti Záběhlice. Minimalistické elegantné vily, kvalitné materiály a citlivý urbanizmus radia projekt developerskej spoločnosti CONTI k dokonale premysleným vilovým štvrtiam modernizmu.

Najväčšou kvalitou lokality sú výhľady. Vily sú navrhnuté ako veľké obrazovky na subtilnej podnoži, usadené vo svahu tak, aby si navzájom nekonkurovali. Veľkoformátové presklenie prepája obytný priestor s krajinou a mestom. Na severnej strane sa majiteľom otvára panoráma Prahy a naopak na juh mieria pohľady do súkromných záhrad plných zelene, ktorá je zároveň jediným dekoratívnym prvkom, s ktorým architekt pracuje.

Architekt Ivan Kroupa navrhol moderné vily v lukratívnej štvrti. Zdroj: Monolot

Stavby s výrazným presahom prvého poschodia sú materiálovo striedme – tvorí ich len betón, sklo a kov. Hrubá štruktúra omietky v kontraste s vysoko reflexným sklom zdôrazňuje formu domu a jeho prirodzené prepojenie s okolitou zeleňou. Krása celého projektu vychádza z čistej geometrie tvarov, autenticity materiálov a jednoduchej kompozície nasledujúcej funkcie.

Vily sú navrhnuté v troch veľkorysých dispozíciách (A, B, C, pozn. redakcie) pričom každá z nich dokonale pracuje s priestorom a prirodzeným svetlom. Vzdušné interiéry prízemia a prvého poschodia plynule prechádzajú do exteriéru. Obývacia izba a kuchyňa sa otvárajú cez terasu do záhrady so vzrastlými stromami a dostatkom priestoru na jazierko, bazén alebo vonkajšiu kuchyňu.

Zdroj: Monolot

Poschodie so spálňou pokračuje do zimnej záhrady vo vilách B, ktorú otočné sklenené lamely naplnia čerstvým vzduchom a otvoria do okolitej zelene. Vizuálne rozptýlený dom odráža stromy a oblohu vonku, pričom si zachováva úplné súkromie.

Sky City Villas spája mestský životný štýl s vysokým štandardom individuálneho vilového bývania v prírode.

Zdroj: Monolot

Atmosféru interiéru určuje svetlo, ktoré má vo všetkých miestnostiach prirodzený zdroj. Pochádza nielen z veľkého presklenia, ale aj zo svetlíkov na schodisku alebo v kúpeľniach. Vzhľad interiéru je dielom Petry Ciencialovej a Kateřiny Průchovej z ateliéru Plus One Architects.

Vizuálne sú vnútorné priestory koncipované na šesť rôznych spôsobov, striedavo v nich dominujú drevo, keramika, kov, sklo, ale aj akcenty z kameňa alebo pohľadového betónu.

Ako bude projekt Sky City Villas na vrchole štvrte Záběhlice vyzerať, najlepšie zistíš prostredníctvom vizualizácií v galérii od spoločnosti Monolot. Prvá etapa bude dokončená už v závere roku 2025 a druhá o približne rok neskôr. Ceny začínajú na približne 1,4 milióna eur za najmenšiu vilu.