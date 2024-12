Voči takýmto developerským projektom nemáme žiadne výhrady.

Ateliér Compass Architekti predstavuje ďalší výnimočný projekt v hlavnom meste. Tentoraz na rozhraní mestských častí Ružinov a Nové Mesto – na známej a frekventovanej Vajnorskej ulici.

Stavba Nová Vajnorská je kompaktný bytový dom, ktorý je citlivo zasadený do existujúcej zástavby. Má šesť nadzemných podlaží a tri podzemné podlažia a funkčne dopĺňa blokovú štruktúru mestského bulváru. Polyfunkčný bytový dom so štyrmi obchodnými priestormi ponúka na výber široké spektrum bytov a apartmánov – od 1-izbových až po 4-izbové.

Novostavba Nová Vajnorská má originálny vzhľad a perfektne dopĺňa zástavbu známej ulice. Zdroj: Matej Hakár

Na prvom nadzemnom podlaží sú situované štyri obchodné priestory orientované do Vajnorskej ulice a do Ulice Odbojárov. Byty s predzáhradkami sú nasmerované do atraktívneho vnútrobloku aj do Ulice Odbojárov.

Obe sekcie na prvom nadzemnom podlaží disponujú priestorom na odkladanie bicyklov (kočikárňou), v sekcii B sa na nadzemných podlažiach nachádzajú aj sklady pre rezidentov. Domové schodiská sú presvetlené veľkoformátovými svetlíkmi. Autorkou atraktívneho dizajnu infografiky v spoločných priestoroch je MgA. Lucia Benetinová Andrejková. Na druhom až šiestom nadzemnom podlaží sú umiestnené byty a apartmány. Ustúpené šieste podlažie tvoria byty s terasami.

V oboch sekciách sú hlavné vstupy prepojené minimalistickou vstupnou halou s vnútroblokom pre obyvateľov. Je plný zelene a je orientovaný do Bartoškovej ulice. Ponúka plochu pre oddych a každodenné aktivity rezidentov, aj tých najmenších.

Vnútroblok je ozdobou projektu Nová Vajnorská. Zdroj: Matej Hakár

Celý priestor je možné rozdeliť do niekoľkých funkčných zón – zeleň oddeľujúca predzáhradky a pobytovú časť vnútrobloku, terénna vlna s voľným trávnatým pobytovým priestorom a centrálna časť s mobiliárom a hernými prvkami pre deti. Dominantnou súčasťou sadových úprav sú zachované stromy.

Zdroj: Matej Hakár

Čo sa týka štandardu prevedenia a benefitov, spomenúť musíme kvalitu technologického a materiálového vyhotovenia stavby vrátane spoločných priestorov, dobré dispozičné riešenia bytov, podlahové vykurovanie a chladenie prostredníctvom fancoilových jednotiek vo všetkých bytoch. Zabudnúť nesmieme ani na hliníkové okná, vonkajšie žalúzie, dýhové podlahy v bytoch, prvotriedne sanity a obklady či nabíjačky na elektromobily v exteriéri.

Pozri si projekt Nová Vajnorská v galérii od Mateja Hakára. Známy fotograf architektúry zachytil všetky dôležité prvky a detaily, vďaka ktorým je novostavba na frekventovanej ulici perfektným miestom na život pre mladé rodiny.