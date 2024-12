TEST šumivých vín do 5 eur: Niektoré chuťou pripomínali moč, iné voňali po kvetoch. Ktoré sa oplatí kúpiť na Silvestra?

Ako obstáli v gastroteste šumivé vína do 5 € z rôznych reťazcov?

Mamka v kuchyni varí novoročnú kapustnicu a pohybuje sa tak rýchlo, že ju ledva vidno. Musí to stihnúť do popoludnia, lebo k nám prídu oslavovať susedia. Otec si práve otvoril pivo. Kričí mame do kuchyne, nech do polievky pridá viac klobásy, aby bola poriadna. „Ako inak, pre poriadneho chlapa,“ hovorím mu ironicky, ale iba potichu, v hlave.

Ja budem na nový rok hladná, keďže nejem bravčové ani hovädzie. Človek by si povedal, že si ho môžem z polievky vybrať, ale nemôžem.

Z myšlienok ma vytrhne hlas mojej mamy: „Jana, poď mi sem pomôcť a neseď furt pri tom počítači“! Darmo by som vysvetľovala, že pracujem, a že pre vás pripravujem článok. Nebudem sa rozčuľovať. Teším sa, keď už večer opadne tento stres, spolu si štrngneme a vykročíme do ďalšieho roka. Moje predsavzatie? Menej stresu!

Aby si aj ty mal/a na Silvestra čím štrngnúť a nechceš, aby sa ti pritom skrivila tvár od nechuti, urobili sme za teba test šumivých vín. Prečítaj si, ktoré rozhodne stoja za to a možno sa inšpiruješ pri novoročnom nákupe.

Ako sme testovali?

Krátko pred začiatkom testovania sme sa vydali na nákup do bežných obchodných reťazcov. Navštívili sme Lidl, Billu, Kaufland aj Tesco, no nakoniec sme si fľaše odniesli len z prvých troch, pretože sa ponuka viac-menej opakovala.

V týchto obchodoch sme nakúpili spolu 9 šumivých vín, pričom sme vyberali iba tie, ktoré stáli v daný deň menej ako 5 eur. Fľaše sme priniesli do Refresher kuchynky, kde sme na stôl pripravili poháre na degustáciu. Ochutnávali sme z malých poldecákov (skús to tiež, nás to bavilo).

Tento raz sa za stolom zišlo päť ľudí. To, aké víno práve ochutnávajú, vedela iba organizátorka testu, jednotlivé druhy išli v náhodnom poradí. Zvolili sme tento prístup preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené etiketou alebo preferenciou známych značiek. Po každej degustácii testujúci napísali svoje slovné hodnotenie, v ktorom sa zamerali na chuť, vôňu a brali ohľad aj na šumivosť vína.

Každému produktu zároveň priradili aj číselné hodnotenie od 1 do 10, kde 1 bod predstavoval najnižšie skóre a 10 bodov najvyššie. Na záver sme test vyhodnotili tak, že sme zrátali body dokopy a vypočítali priemerné hodnotenie. Výsledkom je teda subjektívny názor piatich ľudí.

Šumivé vína sme v našom teste zoradili od najhorších (tých, ktoré testujúcim v slepom teste chutili najmenej) po najlepšie (tie, ktoré ich naopak, zaujali najviac).

9. Šumivé víno Crémant de loire

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 4,99€

Reťazec: Lidl

Hodnotenie v slepom teste: 1,4/10

Stupnica suchosti: Brut (suché až veľmi suché)

Priprav sa na poriadnu dávku hejtu, ktorú zožal tento neslávny alkoholický nápoj. Víno prirovnávali testujúci k rôznym veciam, napríklad k dovolenke: „Pitie tohto šumivého vína je ako ísť na dovolenku, kde je jedinou atrakciou neochotný majiteľ penziónu“. A to ešte nie sme pri tých naozaj škaredých hodnoteniach...

„Fuj, pripomína mi to smradľavú, mydlovú vodu. Je nechutné, príliš bublinkové, trpké. Je to v podstate len pena ochutená liehom,“ opisuje kolega. Dopĺňa ho aj ďalší, ktorý by víno premiestnil inam...„Toto nemá čo hľadať v polici s potravinami, ja osobne by som to dal medzi čistiace prostriedky. Hrozný odpad,“ hovorí.

S hejtom akoby sa roztrhlo vrece a kritizovalo aj ženské osadenstvo. „Aj keby som bola na šrot, toto by som nevypila,“ hovorí kolegyňa a súhlasila s ňou aj ďalšia. Ak teda nechceš mať pokazený zážitok zo Silvestra, tento produkt radšej v obchode prehliadni.