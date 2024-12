Odborníci varujú: Toto sa stane s ľudským telom, ak spíš šesť hodín denne

Nedostatok spánku môže mať veľký vplyv na organizmus a spôsobiť značné problémy.

Mnohí z nás chodia spať veľmi neskoro a potom musia skoro vstávať. Všetci vieme, že to pre nás nie je dobré. Nejde však len o unavené ráno, môže nás to stáť oveľa viac. Množstvo času, ktoré strávime odpočinkom, je nesmierne dôležité. Číslo osem je všetkým dobre známe, osem hodín strávených spánkom každú noc, to je ideálna dĺžka, aby náš mozog fungoval tak, ako má.

Podľa novej štúdie predajcu postelí Benson for Beds mnohí ľudia spia v priemere len šesť hodín a 24 minút každú noc. To však môže mať krátkodobé aj dlhodobé následky. Odborníčka na spánok Dr. Sophie Bostocková prezradila predajni postelí, čo sa stane s ľudským telom po 25 rokoch pravidelného spánku v takejto krátkej dĺžke. A obraz (doslova) nie je vôbec pekný.

Zdroj: Bensons For Beds

Žena na obrázku vyzerá po štyridsiatke oveľa staršie. Podľa výrobcu postelí trpí stratou krátkodobej pamäte, starnutím pokožky, vypadávaním vlasov a obezitou. To všetko kvôli jej spánkovým návykom.

Okrem toho má bolesti ramien a chrbta, vrásky, ekzémy a žije v chronických bolestiach. V budúcnosti sa to zrejme ešte zhorší. Je extrémnym príkladom toho, k čomu môže viesť dlhodobý nedostatok spánku a akým rizikám vás vystavuje: od účinkov na srdce, cez obezitu až po cukrovku.

Doktor Bostock sa domnieva, že tomu všetkému by sa dalo predísť, keby ste svoje telo pripravili na príjemný dlhý spánok. Medzi riešenia, ktoré uvádza, patrí každodenné vstávanie v rovnakom čase, cvičenie, prechádzky na čerstvom vzduchu a tma v spálni. V súčasnosti na to existuje množstvo aplikácií, takže jediný problém je, že nič z toho za vás nikto neurobí, takže ten prvý krok k lepšiemu spánku musíte aktívne urobiť *sami*.