IShowSpeed má majetok v hodnote niekoľko miliónov dolárov. Za posledné tri roky ho navýšil až 10-násobne

Atraktívne príjmy si zarobil streamovaním, ale i spoluprácami.

Populárny influencer sa stal dokonca streamerom roka 2024. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a jeho videá mu priniesli rekordné výnosy. Teraz je známa už aj výška jeho majetku. Portál Celebrity Net Worth informoval o aktuálnom IShowSpeedovom bohatstve.

Na internete tvorí už 8 rokov. Jeho kariéra sa však rozbehla až počas pandémie, kedy svojich fanúšikov bavil streamovaním hier. Ako píše Pubity, prvý milión sa mu podarilo zarobiť v roku 2021. Za posledné tri roky sa stal medzi sledovateľmi mimoriadne obľúbeným a cenu svojho majetku dokázal navýšiť až 10-násobne. Dnes má hodnotu 10 miliónov dolárov. Peniaze nezískal len zo streamov, ale aj zo spoluprác.

Okrem hier sa venuje aj športu. V novembri si zmeral sily so šprintérom Noahom Lylesom, ktorý na Olympiáde získal zlato. Influencer síce prehral, no výsledok bol tesný. Streamerovi sú blízke aj rôzne adrenalínové výzvy. Tento rok napríklad preskočil Lamborghini, ktoré sa rútilo nebezpečnou rýchlosťou. Za video získal obdiv, no neobišla ho ani vlna kritiky. Niektorým sa nepáčilo, že svoj život riskoval kvôli videu.