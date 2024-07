Športové auto značky Lamborghini s podobizňou jeho obľúbeného futbalistu Cristiana Ronalda a s farbami portugalského národného tímu sa oproti nemu rozbehlo nebezpečnou rýchlosťou, pri ktorej ho preskočil.

Po tom, ako šťastne a bez zranenia pristál na zemi, neskrýval svoju radosť. „Prvý človek na svete. Všetci ma lajkujte, odoberajte a sledujte,“ vyhlásil na konci videa. Rýchlo idúce Lamborghini takto preskočil trikrát po sebe.

Na záver ešte podal ruku vodičovi auta. „Ľúbim ťa, tato,“ zopakoval mu dvakrát. Za volantom bol teda pravdepodobne jeho otec. Aj napriek tomu, že preskočiť idúce auto je obdivuhodné, fanúšikovia si myslia, že je to za hranicou. Odkazujú mu, že pri tom mohol zomrieť a kvôli lajkom riskuje svoj život. Niektorí si navyše myslia, že video vytvorila AI.

i just jumped over a car it was so scary 😆 pic.twitter.com/MNchIaUg2W