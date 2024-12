Rozprávali sme sa s tromi neplnoletými dievčatami, ktorých zaskočili nevhodné správy od profilu známeho influencera a podnikateľa Imricha „Barona“ Štefánika.

„Riadne drepuješ. Zadok top, nie ako tie suché p**e. Frajer sa musí tešiť. Pošli foto.“

Takto údajne znela správa, ktorá pristála v instagramových DMs v tom čase iba 17-ročnému dievčaťu. Odoslaná mala byť z overeného profilu známeho influencera a podnikateľa Barona Imricha Štefánika, ktorý mal už v minulosti podobný škandál. Vtedy sa však hovorilo o dospelých ženách, nie dievčatách pod zákonom.

„Cítila som sa po obdržaní tejto správy veľmi divne. Mám frajera a nečakala by som, že mi niekto toto napíše a ešte k tomu taký starý chlap. Nebolo to vôbec príjemné. Napísal mi z ničoho nič, žiaden pozdrav, len táto správa. Je to podľa mňa obťažovanie,“ opísalo dievča svoje pocity pre Refresher.

Bohužiaľ, nemalo byť jediné, ktoré šokovali podobné správy. Influencer mal nevhodne vypisovať minimálne dvom ďalším dievčatám. 13-ročnej Sáre vraj komentoval prsia a 14-ročnej Sofii údajne odoslal videá svojho prirodzenia. S oboma dievčatami sme sa o ich skúsenostiach so Štefánikom porozprávali.

O tom, ako prebieha sexuálne obťažovanie v online priestore, a ako sa voči nemu brániť sme sa porozprávali s exvyšetrovateľom Romanom Abrahámom, ktorý sa počas svojej kariéry zameriaval hlavne na trestné činy detskej pornografie a zneužívania detí online formou. V súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ občianskeho združenia Ochráň ma, ktoré je zamerané najmä na boj proti šíreniu detskej pornografie.

„Medzi sexuálne obťažovanie môžu patriť nevyžiadané správy s explicitným obsahom, posielanie fotografií, videí, alebo textov s nevhodným sexuálnym obsahom, ako napríklad fotografie nahého tela či sexuálne návrhy. Rovnako tiež sexuálne otázky, alebo komentáre, napríklad hodnotenie častí tela,“ priblížil pre Refresher Abrahám.

0800 800 566 – Linka dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie V prvom rade je potrebné o incidente informovať rodičov, ktorí by mali ísť na políciu spísať trestné oznámenie. V prípade, že s nimi nemáš tak silný vzťah, aby si sa im zdôveril s takýmto problémom, existujú aj ďalšie riešenia.Môžeš napríklad anonymne kontaktovať hotlinku portálu Ochranma.sk alebo napísať mail na [email protected] . Stačí, že v ňom popíšeš situáciu a odborníci už vyriešia tvoj problém s ich kontaktami na polícii.Ak potrebuješ akútnejšiu pomoc, môžeš využiť chat na stránkach Viacakonick.sk , alebo zavolať na tieto telefónne čísla, ktoré sú dostupné nonstop:116 111 – Linka Detskej Istoty0800 800 566 – Linka dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie

V tomto článku si prečítaš: Ako 14-ročnej Sofii pristáli v DMs nahé videá pohlavných orgánov, ktoré mali byť odoslané z profilu influencera.

Ako mal 17-ročnému dievčaťu reagovať na príspevky, na ktorých mala 14 rokov.

Aké pocity dievčatá prežívali, keď im takéto správy prišli.

Pri akej príležitosti sa 13-ročného dievčaťa mal spýtať, či má silikóny.

Či takéto konanie spadá do definície sexuálneho násilia, a aké následky môže na deťoch zanechať.

Aké stanovisko dal Refresheru k údajným správam Imrich „Baron“ Štefánik.

„Chcem ženu, čo ma bude j**ť, nie plakať“

Len nedávno podľa slov 14-ročnej Sofie vybehlo na jej telefóne upozornenie, že jej prišla žiadosť o sledovanie zo Štefánikovho účtu. Spočiatku tomu ani nechcela veriť, keďže išlo o známu osobnosť, ktorú poznala z televízie. Čudovala sa, prečo by ju chcel sledovať muž, ktorého pozná ako jedného z bývalých účinkujúcich realityshow Farma.

„Keď mi od neho prišla žiadosť, myslela som si, že to je fejkový účet. Neotvárala som ho, iba som to potvrdila. Bola to veľká chyba,“ priblížila pre Refresher Sofia.

Krátko na to jej mal Štefánik reagovať na fotografiu, ktorú zverejnila v príbehu.