Fiki Sulík má na krku trestné oznámenie. Známy exfarmár ho nahlásil za šírenie nahých fotiek

„Ja sa čudujem, že tebe ešte nikto nenaložil, ale už nie sú 90. roky, tak to riešime cez policajtov a právnikov. Budeš mať problém – a veľký,“ odkázal Sulíkovi Baron.

Na Filipa Sulíka, vystupujúceho na sociálnych sieťach pod prezývkou Fiki, podal Imi „Baron“ Štefánik, známy z reality šou Farma, trestné oznámenie. Obaja majú v najbližšom turnaji Fight Night Challenge nastúpiť v ringu, hoci nie proti sebe, no medzi obomi to už nejaké obdobie poriadne vrie.

Štefánik sa dokonca v minulosti neváhal na spoločnom streame s Fikiho súperom Miroslavom Vlčekom pochváliť údajnými fotkami Filipových intímnych partií, ktoré však neboli nijako preukázateľné, len sa šírili po internete s menom syna Richarda Sulíka. Ten na oplátku zareagoval rovnakými zbraňami.

Ženy, ktoré boli s exfarmárom v kontakte, sa totiž podelili o jeho chúlostivé zábery. Podľa tvrdení ich týmito fotkami a správami nabádal Baron na intímny pomer, a to aj napriek tomu, že mal doma v tom čase tehotnú manželku.

Farmár nič nepopiera

Štefánika to rozzúrilo natoľko, že sa vybral rovno na policajnú stanicu. Nepoprel, že na záberoch je skutočne on, a nevyvrátil ani to, že ženám v minulosti správy skutočne adresoval. Tvrdí však, že sú staré.

„Trestné oznámenie je podané na celú organizovanú skupinu – na Lenku, na Sulíka, na tú lesbu. Staré fotky a konverzácie tu bude niekto pridávať a zdieľať, osočovať. Podávam sťažnosť na okresný súd za osočovanie osobnosti a z toho sa už nevymotá. Všetci máte narobený problém,“ povedal na margo trestného oznámenia.

Zdroj: @imi.baron (Instagram)

Verejnosť vyzval, aby sa ho zastala. „Nikto nebude ubližovať mojej žene a robiť mi zle. Vyzývam verejne všetkých ľudí, nech ich idú nahlásiť. On si musí uvedomiť jedno, že ja som verejne známa osoba a mám kontakty,“ vyhlásil Baron.

Vec je už v rukách právnikov a Baron vyhlasuje, že sa nedá šikanovať. „Budú to riešiť právnici. Vy si myslíte, že môžete zdieľať moje fotky? Že si môžete robiť, čo chcete, šikanovať ľudí? To je nemysliteľné. Ja sa čudujem, že tebe ešte nikto nenaložil, ale už nie sú 90. roky, tak to riešime cez policajtov a právnikov. Budeš mať problém – a veľký,“ uzavrel.

Sulík obvinenia neberie vážne a na celej situácii sa iba zabáva. Apeluje na políciu, že ak budú prípad skutočne riešiť, mali by proces nazvať ‚akcia bryndzár‘, čím naráža na to, že Baron podľa jeho slov posielal ženám svoje prirodzenie bez vykonania patričnej hygieny.