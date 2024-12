Boli sme na módnej prehliadke Jan Société. Nechýbali hviezdne mená, dokonalé módne kreácie a šou sprevádzala hudba od Nobodylistena.

Jan Černý alias JAN SOCIÉTÉ so svojou módnou šou opäť zažiaril a potvrdil, že patrí medzi špičku pražskej módnej scény. Svoju novú kolekciu predstavil počas prvej adventnej nedele v Krížikovom pavilóne na výstavisku v Holešoviciach. Nenechali si ju ujsť známe tváre ako Majk Spirit, Mária Dušička, Nik Tendo či Ben Cristovao.

Ján Černý, čerstvý držiteľ ocenenia Esquire Man 2024 v kategórii móda, predstavil svoju 12. módnu prehliadku, ktorú inšpiroval kultový film Pelíšky, ktorý tento rok oslavuje 25 rokov od svojho vzniku. Inšpirácia ikonickým filmom sa odráža nielen v dizajne kolekcie, ale aj v hlbšom prepojení s dobovou estetikou a atmosférou.

„Pelíšky rezonujú aktuálnosťou svojej vizuality a odevných siluet, ale tiež nám pripomínajú súčasnú globálnu neistotu, ktorú pozorujeme zo svojich bezpečných útočísk,“ hovorí Jan.

Ján Černý si to ako čerstvý absolvent Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne rovno namieril na stáž do luxusného módneho domu Louis Vuitton, kde si jeho tenisky z kolekcie PRESTIGE X JAN všimol aj samotný Virgil Abloh. Z popola však vzkriesil aj českú značku KARU, ktorá si so svojou koženou a kožušinovou módou vďaka Janovi získala mladšiu cieľovku. Aj vďaka tomu ho ako najmladšieho kreatívneho dizajnéra českého biznisu zaradil do rebríčka 30 pod 30 aj časopis Forbes.

Aj keď nedeľná prehliadka odštartovala známou hláškou z filmu Pelíšky, ďalej modely kráčali do chytľavých beatov, ktoré špeciálne pre show vytvoril dj a producent Nobodylisten. „JAN & NOBODY BACK AGAIN. Naša spolupráca pokračuje aj na dnešnej prehliadke JAN SHOW 12. Hudba vytvorená exkluzívne len pre dnešný večer, ale keď v komentároch budete veľmi chcieť, tak ju zase vypustíme von ako soundtrack,“ napísali umelci na Instagrame.

V novej kolekcii sa môžeš tešiť na zimné bundy, precízne spracované kožené tašky, polo tričká s korálkovými aplikáciami loga, polopriehľadné cardigany z japonskej vlny, bombery z papierového nylonu či ručne pletené mohutné svetre.Tailoring hrá kľúčovú rolu, od prísnych oblekov z francúzskeho moiré až po uvoľnené siluety zdobené kryštálmi Preciosa. Produkty sú už teraz k dispozícii online na www.jansociete.com

V galérii si pozri, ako vyzerala módna prehliadka JAN SOCIÉTÉ.