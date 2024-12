TEST vaječných likérov: Cítili sme chuť pokazených vajec či odlakovača. Ktorý sme ledva udržali v ústach a kde kúpiš víťazný?

Ako obstáli v gastroteste vaječné likéry z rôznych reťazcov?

Keď som bola malá, vždy som počas vianočných sviatkov navštevovala starých rodičov. Bývali na dedine, kúsok od môjho rodného mesta. Farebný stromček v izbe im svietil cez okno až na snehom pokrytú ulicu. Všade také ticho, až ma to desilo.

Okrem kuchyne. Tam bolo vždy veselo. Vyhrávali šlágre, slovenské a české vianočné hity. Medovníkov za štyri krabice, múka po zemi, štamperlíky na stole. Neodmysliteľnou súčasťou sviatkov bol u nás vždy podomácky vyrobený vaječný likér. Vždy som ho chcela ochutnať, no vedela som, že nemôžem. Vraj je to len pre dospelých.

Nešlo mi do hlavy, prečo tak voňavý nápoj, pripomínajúci puding, nemôžu piť aj deti. Vždy som bola tak trochu rebelka, a tak som sa rozhodla, že tajne predsa len spoznám chuť tejto delikatesy. Mňam!

Od toho dňa sa stal vaječný likér jedným zo symbolov mojich Vianoc. Alkohol nepijem takmer vôbec a ani k nemu nemám pozitívny vzťah. Nepotrebujem ho k dobrému pocitu. Vaječný likér je však pre mňa nostalgiou a spomienkou na tento deň. Preto si ho rada pripomeniem aspoň raz za rok, doma, v meste a žiaľ, už bez starých rodičov.

A tak som sa rozhodla otestovať sedem druhov vaječných likérov aj u nás v Refresher kuchynke. Ako sa umiestnili a čo na ne hovorili moji kolegovia?

V tomto článku si prečítaš: Akým spôsobom sme likéry testovali.

Ktoré likéry chutili ako pokazené a na akom mieste sa umiestnili.

Aké nezvyčajné veci nám pripomínali rôzne likéry.

Ktorý likér vyhral a ako ho hodnotili kolegovia a kolegyne.

Ako sme testovali?

V deň testovania, sme sa vybrali do štyroch reťazcov a pozreli sme sa na to, aké vaječné likéry v nich nájdeme. Navštívili sme Tesco, Billu, Lidl aj Kaufland, no v tom sme nakoniec nekúpili nič, keďže sa ponuka výrobkov opakovala.

V týchto obchodoch sme nakúpili dokopy 7 vaječných likérov bez príchute (vyberali sme iba klasické, žlté likéry, nie škoricové ani orechové). Zobrali sme ich do Refresher kuchyne, kde sme na stôl nachystali malé štamperlíky na testovanie. Následne sme zavolali kolegov na testovanie.

Spolu sa nás za stolom zišlo tento raz až sedem. To, aký likér kolegovia práve ochutnávali, vedela iba organizátorka testu (ja). Urobili sme to tak preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené a nemohli sa tak prikloniť k obľúbenej značke. Po každej ochutnávke testujúci napísali slovné hodnotenie, ktoré sa vzťahovalo na chuť, vôňu či aftertaste.

Okrem toho jednotlivým produktom pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10, pričom 1 bod znamenal najnižšie skóre a 10 bodov najvyššie. Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dohromady a urobili z nich priemer. Výsledkom je subjektívny názor siedmich ľudí.

Vaječné likéry sme v gastroteste zoradili od najhorších (rozumej tých, ktoré ochutnávači v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné, pozn. red.) po najlepšie (tie, ktoré im, naopak, v slepom teste chutili najviac). V akom poradí sa umiestnili?

Upozornenie!

Žiaden z likérov, ktoré sme testovali, nebol pokazený ani po záruke. Viaceré však testujúcim pripomínali chuťou či pachom pokazené produkty. Ide len o subjektívne názory a v skutočnosti môžu iným ľuďom chutiť inak.

7. Verpoorten Original vaječný likér

Zdroj: Refresher

Cena: 7,49€

Reťazec: Billa

Objem: 0,35l

Podiel alkoholu: 20 percent

Hodnotenie v slepom teste: 1,2/10

Kopa hejtu a ešte troška viac. Asi tak by som opísala komentáre, ktoré mi kolegovia napísali k tomuto likéru. Čo už, poďme si to všetko zhrnúť. Prvý testujúci bol stručný: „Smrad, hnus, vylievam, nalej ďalší,“ znejú jeho slová.

Kolegyňa bola trocha viac špecifická: „Takto si predstavujem, že chutí vajíčko, v ktorom sa obaľujú rezne. Grc. Vyzerá ako Zlatý klas, smrdí ako hnilé vajce a je strašne hustý“. Svoju nepríjemnú skúsenosť zdieľala aj ďalšia kolegyňa, ktorej pripomenul starú lásku a vzhľad ehm... týždeň starého ejakulátu.