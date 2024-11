Člen skupiny One Direction Zayn Malik si počas úvodného večera jeho turné „Stairway to the Sky“ uctil pamiatku svojho zosnulého kamaráta a člena skupiny Liama Paynea, informuje Deadline.

V anglickom Leeds sa počas skladby Stardust premietli na pódiu slová „Milujem ťa, brácho“ spoločne s menom, dátumom narodenia a úmrtia zosnulého umelca. Zayn Malik zahájil turné viac ako mesiac po smrti člena skupiny, pričom dátum začiatku presunul pre túto tragickú udalosť. Turné mal začať už v októbri.

Obľúbený spevák Liam Payne zomrel v stredu 16. októbra po páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires, v hlavnom meste Argentíny. Polícia informovala, že telo 31-ročného speváka našli na ulici Costa Rica v štvrti Palermo.

Pitva a vyšetrovanie odhalili, že sa spevák intoxikoval viacerými látkami. V bezvedomí následne vypadol z balkóna. Na následky poranení a zlomeninu lebky na mieste zomrel.

Zayn Malik's tribute to Liam Payne at the end of his first concert of the tour while playing Stardust I'm shaking and crying pic.twitter.com/ZojybxjGXa