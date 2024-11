Dua Lipa vydá svoj prvý live album. Jej najväčšie hity si vypočuješ v sprievode symfonického orchestra

Album sa nahrával v slávnej koncertnej sále Royal Albert Hall v Londýne

Dua Lipa vydáva svoj prvý živý album vôbec. Na albume bude mať svoje najpopulárnejšie pesničky v sprievode symfonického orchestra. O novom albume hovorí samotná speváčka ako o „veľmi špeciálnom“.

Ako informuje Pitchfork, pripravovaný album sa nahrával naživo v slávnej koncertnej sále Royal Albert Hall v Londýne. Toto miesto je jednou z najprestížnejších koncertných sál na svete a pravidelne ju navštevujú poprední umelci, orchestre a súbory.

Dua Lipa nový album oznámila svojim fanúšikom prostredníctvom Instagramu: „Je to oficiálne. Naživo z The Royal Albert Hall, album, 6. decembra. Vypočuť si moje piesne a hrať ich v tejto podobe po prvý raz bol ten najzvláštnejší zážitok a teraz sú tvoje, predobjednaj si ich!“ Do postu dokonca pridala aj fotky zo zákulisia, aj z koncertu.

29-ročná umelkyňa vystupovala v honosných červených šatách a orchester v pozadí tomu dodával ešte impozantnejší hudobný zážitok.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DUA LIPA (@dualipa)

Album si môžeš už teraz predobjednať na jej oficiálnej stránke. „Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall obsahuje speváčkine najväčšie hity prerobené s The Heritage Orchestra, 14-členným zborom a 7-člennou kapelou,“ píše sa na webe.

Stáť bude 18 € a balíček bude obsahovať dve CD, štyri exkluzívne snímky zachytené počas večera a 16-stranovú brožúru. Vďaka lesklým textovým detailom a špeciálnemu vyrezávanému prednému obalu si fanúšikovia môžu vymeniť hlavný obal albumu za jeden z 3 ďalších obrázkov zo špeciálnej šou.

Na albume sa bude nachádzať 20 skladieb – medzi nimi aj ikonické songy Don’t Start Now, Levitating, Dance the Night, Love Again či Be the One.