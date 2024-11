Lewis Hamilton sa previezol na legendárnom McLarene jeho idola Sennu: Je to najväčšia česť, priznal

Britský pretekár Lewis Hamilton dostal možnosť posadiť sa za volant a previezť sa na McLarene MP4/5B z roku 1990, na ktorom jazdil jeho pretekársky idol Ayrton Senna.

„Práve som sa vrátil k svojmu detstvu, keď som tu ako dieťa sledoval preteky. Keď som počul ten zvuk a sledoval, ako tu jazdí, vyhráva tie preteky, nemohol som uveriť, že som práve ja mal tú šancu to urobiť a bola to naozaj najväčšia česť mojej kariéry,“ povedal Hamilton po jazde na legendárnom McLarene.

Hamilton prešiel na mokrej dráhe niekoľko kôl. V jednom momente vyvesil brazílsku vlajku z kokpitu, tak ako to spravil jeho idol na dráhe v roku 1991. Po dokončení jazdy priznal, že spravil viac kôl, ako mu dovolili.

