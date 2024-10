Kúp si tenisky Puma, ktoré nosí Rihanna a vyhraj voucher v hodnote 1 250 eur do obchodu Queens

Vyber si svoj obľúbený model od značky Puma a vyhraj tenisky zadarmo na celý rok.

Online obchod Queens spustil novú aplikáciu a na oslavu tohto míľnika spojil sily so značkou Puma, aby predstavili súťaž, v ktorej môžeš vyhrať tenisky s logom šelmy v hodnote 1 250 eur. Výherca získa voucher, za ktorý si môže počas celého roka kupovať tenisky. Do žrebovania sa môžeš zapojiť do 31. októbra, pričom všetky detaily nájdeš na tomto odkaze.

Spoločnosť Queens spustila vlastnú aplikáciu. Zdroj: Queens

Predtým, ako si stiahneš novú appku online obchodu Queens, spoznaj TOP teniskové novinky s charakteristickým podpisom značky Puma, ktoré ponúkajú vyváženú kombináciu vintage a moderného mestského štýlu. Nájdeš medzi nimi aj novinku Avanti VL/L s podpisom Rihanny.

Rihanna v novom modeli tenisiek Puma Avanti L x FENTY. Zdroj: Puma

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Puma Lajla T-Toe W – 85 €

V portfóliu značky Puma nájdeš množstvo vintage ladených modelov, ktorých kúpou urobíš správne rozhodnutie – dobrým príkladom sú tenisky Puma Lajla T-Toe s nadčasovým dizajnom pre jednoduchý štýl v bielo-čiernom vyhotovení z kombinácie kože a semišu.

Táto nová klasika postavená na gumovej podrážke má čistý, jednoduchý tvar a je pripravená pozdvihnúť akýkoľvek tvoj vzhľad. Nechýbajú ani charakteristické podpisové prvky značky vrátane zlatých fóliovaných detailov či loga šelmy na päte. Cena na úrovni 85 eur je veľmi príjemná aj pre študentský rozpočet.

Zdroj: Queens

Puma Suede XL – 95 €

Tenisky Puma Suede XL sú oživením originálneho štýlu Puma Suede a nadväzujú na trend skateboardovej obuvi so širokými šnúrkami a estetikou Y2K, ktorá dominuje uliciam.

Silueta má charakteristickú DNA legendárnej obuvi, avšak má moderný vzhľad vďaka svetloružovej schéme, nadrozmernému mäkkému golieru, jazyku, širokým šnúrkam a hrubej podrážke s vrúbkovanou textúrou. Puma Suede XL je náš najobľúbenejší model v aktuálnej ponuke nemeckého športového giganta, ktorý môžeš mať v zbierke za 95 eur.

Zdroj: Queens

Puma Suede XL – 95 €

Ak si neprišiel/neprišla na chuť svetloružovému vyhotoveniu modelu, ktorý našiel inšpiráciu v dedičstve spoločnosti Puma v oblasti tanca a streetwearu, možno ťa osloví čierna verzia. Má kvalitný semišový zvršok, ktorý je doplnený o tonálny kožený pruh, logo Puma na jazyku a päte, ale tiež zlaté fóliované prvky z bočnej strany. Cena je rovnaká – 95 eur.

Zdroj: Queens

Vedenie spoločnosti Puma zareagovalo na celosvetový úspech a hype okolo vintage tenisiek s podpisom Adidas Originals vlastným modelom, ktorý v osemdesiatych rokoch minulého storočia nechýbal na žiadnom futbalovom štadióne.

Rovnako ako pôvodná verzia Puma Palermo, tak aj nová úprava nesie podpisový štítok značky na zvršku, konštrukciu v tvare písmena T a klasickú gumovú podrážku. Tenisky majú semišový základ v tmavomodrej schéme s bielymi koženými prekrytiami a dostupné sú aj v zelenom vyhotovení. Vďaka zľave ich kúpiš za menej ako 80 eur, čo je výhodná cena.

Zdroj: Queens

Puma Palermo Leather – 97,95 € 78,49 €

Ako stvorené na jesennú sezónu sú aj tenisky Puma Palermo Leather, ktoré majú čierny kožený základ doplnený o semišový prúžok v bielej farbe s detailným prešívaním a odolnú gumovú podrážku. Archívny štýl oslovuje mladých milovníkov tenisiek a módy a vďaka zľave vo výške 20 % môže byť tvoj za menej ako 80 eur.

Zdroj: Queens

Puma Palermo Moda Elevated – 100 € 85,49 €

Všetko prechádza vývojom a tenisky nie sú výnimkou. Model Puma Palermo nie je výnimkou, keď dizajnérsky tím značky oživil originálnu verziu a výsledkom je štýl s podtitulom Moda Elevated, respektíve Lamoda.

Má charakteristickú konštrukciu v tvare písmena „T“, hrubšiu gumovú podrážku s textúrou, syntetický zvršok v svetlých tónoch, nubukové prekrytia a prešívaný prúžok Formstrip, ktorý nájdeš na každom modeli tenisiek Puma. Obuj si tieto tenisky s niečím sofistikovaným alebo športovým a ovládni ulice svojho mesta. Cena je približne 85 eur vďaka zľave 15 %.

K dispozícii je aj ružová verzia za úplne rovnakú cenu.

Zdroj: Queens

Puma Easy Rider Mix – 110 €

Retro bežecký model, ktorý dodá tvojim každodenným outfitom príjemný vintage vibe. Takto by sme opísali tenisky Puma Easy Rider Mix.

Tento cool štýl je na trhu od konca sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď sa beh presunul z dráhy do ulíc. Rovnako ako v minulosti aj nová verzia má klasický štíhly profil a neporušenú vintage atmosféru. Disponuje koženým zvrškom a semišovým prekrytiami v nadčasovej bielo-čiernej schéme s kontrastnou gumovou podrážkou s vrúbmi a technológiou EVA pre dokonalé pohodlie pri každom kroku. Cena je presne 110 eur.

Zdroj: Queens

Puma Velophasis – 140 € 119,49 €

Ďalší v poradí je avantgardný model Puma Velophasis inšpirovaný dedičstvom spoločnosti, ktorý si berie príklad z bežeckých siluet zo začiatku tohto tisícročia. S plynulými líniami a zmesou textúr na sivom sieťovinovom zvršku s koženými a syntetickými prekrytiami majú tieto tenisky jedinečný progresívny vzhľad, s ktorým sa nestratíš v žiadnom dave.

Pozdrav svoje nové obľúbené tenisky na jesennú sezónu. Cena je približne 120 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Queens

Puma Avanti VL x FENTY – 149,95 €

Rihanna patrí medzi najvplyvnejšie ženy na svete a vďaka dlhoročnej spolupráci so značkou Puma tvorí vlastné verzie tenisiek. Jej najnovším dielom sú modely Avanti VL/L.

Pod hlavičkou línie FENTY vznikli aj Puma Avanti VL zahalené do prémiovej kože, ktoré sú postavené na retro gumovej podrážke a majú atraktívne zlaté detaily. Sú inšpirované futbalovými kopačkami a v kampani ich nosí populárna umelkyňa aj Romeo Beckham. Cena týchto tenisiek je 150 eur.

Zdroj: Queens

Puma Avanti L x FENTY – 149,95 €

Ak chceš byť neprehliadnuteľný/-á, potom siahni po červenom vyhotovení modelu Puma Avanti L x FENTY, ktorý stojí rovnako a je sexi rovnako ako samotná Rihanna. Tenisky sú vyrobené z prémiovej kože, majú dlhý jazyk po vzore retro futbalových kopačiek, zlaté fóliované detaily a gumovú podrážku.

Nezabudni si stiahnuť novú aplikáciu obchodu Queens a vyhraj voucher v hodnote 1 250 eur.