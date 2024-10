Hodinky G-Shock sa spojili s raperom Central Cee. Nová kolekcia je z nehrdzavejúcej ocele, vodeodolná a dostupná v 5 farbách

Tieto hodinky sú stelesnením funkcie a štýlu.

Čo majú spoločné G-SHOCK a Central Cee? Obaja sú stelesnením odolnosti, originality a túžby neustále rásť. Značka, ktorá už roky vyrába hodinky a nezničí ich ani pád na betón, a britský raper, ktorý sa z undergroundu dostal na vrchol rádio hitparád, spojili sily. Teraz ti prinášajú kolekciu, ktorá je stvorená pre každého, kto ide proti prúdu.

G-SHOCK: Odolnosť na prvom mieste

Ak hľadáš hodinky, ktoré zvládnu všetko – od náročných dní v škole až po víkendové párty – G-SHOCK je pre teba jasná voľba. Tieto hodinky sú navrhnuté tak, aby vydržali aj tie najtvrdšie pády, nárazy a dokonca aj ponorenie do vody. To všetko bez toho, aby stratili svoj štýlový vzhľad. Hodinky G-SHOCK sú známe tým, že sú takmer nezničiteľné. Či už si v meste, na výlete alebo v posilke, tieto hodinky ti dodajú pocit istoty. Teraz, s novou kolekciou GM-2110, dostaneš ešte viac štýlu a výkonu v jednom balíku.

Zdroj: G-shock

Central Cee: Nová tvár G-SHOCK

Britský rapper Central Cee je presne ten typ človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva. Od detstva bol fanúšikom G-SHOCK náramkových hodiniek, a teraz sa stal ich oficiálnou tvárou. Prečo práve on? Pretože presne stelesňuje hodnoty značky – byť iný, byť odolný a ísť si za svojím cieľom bez ohľadu na prekážky.

„Teším sa na spoluprácu so značkou G-SHOCK. Nosím ich od detstva, takže to pre mňa dáva zmysel. Milujem tú značku. Proste to sedí, je to perfektná kombinácia,“ vyjadril sa prvý britský raper, ktorý dosiahol 2 miliardy streamov na Spotify a viac ako 7 miliárd streamov po celom svete.

„Sme neuveriteľne nadšení, že môžeme privítať rappera Central Cee do našej rodiny,“ uviedla vedúca marketingu značky G-SHOCK Jen Kelly. „Toto partnerstvo oslavuje príbehy a hodinky, ktoré napĺňajú náš slogan 'Built Different'. Skutočné zladenie hodnôt umožnilo túto spoluprácu a tešíme sa na spustenie novej kampane po celej Veľkej Británii a Európe.“

Zdroj: g-shock

Kolekcia GM-2110: Štýl a odolnosť v jednom

Nová kolekcia GM-2110 prináša kovovú osemuholníkovú lunetu, nerezový náramok a rôzne farebné prevedenia ciferníka. Čo to znamená pre teba? Že dostaneš hodinky, ktoré vyzerajú cool k tvojmu telefónu a zároveň vydržia všetko, čo im pripravíš. Sú ideálne na každý deň – do školy, na párty, alebo len tak, keď chceš vyzerať štýlovo.

G-SHOCK sú hodinky pre tých, ktorí nechcú kompromisy. Odolné, štýlové a pripravené na akciu. Rovnako ako ty. Ak hľadáš doplnok, ktorý ťa nenechá v štichu, GM-2110 je presne to, čo potrebuješ.

Nos G-SHOCK, ži ako Central Cee



Nos hodinky, ktoré nevydržia len pár mesiacov, ale roky. Značka G-SHOCK je synonymom odolnosti a štýlu, takže ak hľadáš niečo, čo zvládne všetko, tieto hodinky sú jasnou voľbou. Vstúp do sveta, kde sú pravidlá tvoje, a kde si ty ten, kto určuje smer.