Stylistka Ľubica Kmeť Jakušová: Móda je odrazom nášho premýšľania. Nejaký postoj k nej zaujať musíme, nahí fungovať nemôžeme

Určite sa nájdu ľudia, ktorí lipnutie na tom, ako vyzeráme, či aké outfity si ráno vyberáme, považujú za plytvanie časom aj peniazmi. Odborníčka a fashion koučka Ľubica Kmeť Jakušová však vysvetľuje, že sa za módou skrýva omnoho viac.

Oblečenie má pre nás predovšetkým ochrannú funkciu. Chráni pred chladom, vetrom a dažďom. Jeho sekundárne využitie, rovnako ako doplnkov, je však v našom živote omnoho širšie.

Módu v 21. storočí môžeme považovať za komplexný a dynamický fenomén, ktorý odráža hodnoty, normy aj estetické cítenie spoločnosti. Je jedným zo spôsobov, ako vyjadriť svoju identitu, kultúrne zázemie a osobné presvedčenia.

Móda sa neustále vyvíja. Už po stáročia v nej zaznamenávame trendy, ktoré sa cyklicky opakujú. To, čo je aktuálne „in“, sa môže za niekoľko rokov opäť stať populárnym. Návrat k obľúbeným trendom z minulosti, o ktorých si ľudia mysleli, že už nikdy opäť neuzrejú svetlo sveta, je napríklad Y2K štýl, ktorý poukazuje na módu a trendy zo začiatku milénia.

Teen Vogue označil poslednú kampaň Coach za ódu Y2K módy. Kultová kabelka je späť... Zdroj: Coach Demi Bag Campaign 2021

Určite sa nájdu ľudia, ktorí módu považujú za bezduché pózerstvo bez pridanej hodnoty a lipnutie na tom, ako vyzeráme, či aké outfity si ráno vyberáme, považujú za plytvanie časom aj peniazmi. Odborníčka a fashion koučka Ľubica Kmeť Jakušová vysvetľuje, že sa za módou skrýva omnoho viac. „Nech zdvihne ruku ten, kto dokáže pôsobiť sebavedomo, ak ho tlačí gombík na nohaviciach, alebo pichá sveter…“ poukazuje na jednoduchý význam pocitu komfortu, na ktorom bez pochýb rozhodne záleží každému z nás fashion koučka Ľubica Kmeť Jakušová, ktorá je zároveň autorkou prvej kartovej hry o móde in moda veritas na Slovensku. Hra v týchto dňoch zbiera prostriedky na vydanie v crowdfundingovej kampani.

V tomto článku si prečítaš: Prečo je dôležité, aby sme páčili sami sebe.

Akú úlohu zohráva styling pri vytváraní prvého dojmu.

Prečo je rozdielny vkus na módu klincom do rakvy rozpadajúcich sa vzťahov.

Kde čerpať módnu inšpiráciu.

Podľa čoho si vyberáme kúsky a čím by sme sa mali riadiť, ak svoj štýl ešte len hľadáme.

Ako sa líšia ľudia podľa prístupu k výberu štýlu.

O čom je kartová hra o móde in moda veritas a čo všetko prináša.

Módni návrhári a umelci módu využívajú ako prostriedok na vyjadrenie svojej kreativity a inovácií. Kolekcie sú často ovplyvnené rôznymi umeleckými smermi a spoločenskými udalosťami. Módu ako spôsob sebavyjadrenia si postupne čoraz častejšie začínajú uvedomovať aj bežní ľudia. Oblečenie a štýl totiž odrážajú nielen spoločenský status, profesiu, subkultúru alebo životný štýl, ale zohrávajú dôležitú úlohu v medziľudských interakciách a vnímaní samého seba.

Zdroj: Gucci/propagační materiál

Šancu urobiť prvý dojem máš iba raz

Náš styling zohráva dôležitú úlohu aj pri vytváraní prvého dojmu. Zamýšľať by sme sa nad ním mali aj napriek tomu, že nie sme práve módni nadšenci, no záleží nám na našich kariérnych úspechoch, či hocilen na každodennej interakcii s ostatnými. To, ako zapôsobíme na okolie, skutočne môže smerovať veľkú časť nášho života. Je dôležité zamýšľať sa, či smerom k ostatným vysielame to, čo chceme, alebo o sebe nevedome vytvárame nesprávny dojem.



„Pamätám si na email, ktorý mi pristál pred rokom v schránke. Muž, podnikateľ, v stredných rokoch formuloval svoju požiadavku na moje stylistické služby spôsobom, akým doteraz nikto iný. Žiadal o konzultáciu k jeho vzhľadu z dôvodu, že ho klienti na prvom stretnutí zle odhadnú a na ďalších stretnutiach má z toho potiaže,“ hovorí v úvode skúsená stylistka.