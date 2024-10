Rafael Nadal oznámil koniec svojej tenisovej kariéry. V emotívnom videu spomína na svoje úspechy a ďakuje rivalom

Smutná správa pre svet tenisu. Jeden z najväčších tenistov Rafael Nadal končí svoju kariéru.

Španielsky tenisový velikán sa rozhodol v 38 rokoch ukončiť svoju žiarivú kariéru, v ktorej nazbieral 22 grandslamových titulov. Posledný zápas si zahrá na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage.

Tenista zdieľal na svojom Instagrame rozlúčkové video, v ktorom spomína na svoje kariérne úspechy. Vyjadril tiež poďakovanie svojmu tímu, rodine, fanúšikom aj rivalom.

„Samozrejme, je to ťažké rozhodnutie, ktoré mi trvalo nejaký čas. Ale v tomto živote má všetko svoj začiatok a koniec,“ hovorí Nadal vo videu. „A myslím si, že je ten správny čas ukončiť kariéru, ktorá bola dlhá a oveľa úspešnejšia, než som si kedy dokázal predstaviť,“ dodáva úspešný tenista.

Nadal naposledy hral zápas na olympijských hrách v Paríži, no jeho výkon bol posledné dve sezóny poznačený problémami so zraneniami. Napriek tomu počas svojej 23-ročnej kariéry priviedol Španielsko k piatim titulom v Davisovom pohári. Je tiež niekoľkonásobným víťazom French Open, US Open, Australian Open a Wimbledonu.