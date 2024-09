50 Cent spolupracuje s Netflixom na dokumente o Diddym. Sexuálne zneužívanie rapera vraj trvá desaťročia

Sériu režíruje Alexandria Stapleton a jej cieľom je preskúmať komplexnú históriu týchto obvinení, ktoré sa tiahnu desaťročia. 50 Cent sa podieľa na tvorbe prostredníctvom svojej produkčnej spoločnosti G-Unit Film & Television. Jeho predchádzajúce verejné konflikty s Diddym ešte viac zvyšujú záujem o túto spoluprácu.

I been telling y’all about all this weird shit. I don’t do NO puffy party’s. you didn’t believe me 🤨 but I bet you believe me now! https://t.co/usxbr2b2JY pic.twitter.com/pSIH4EuF4j