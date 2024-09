Pasolini zomrel v roku 1975 za nejasných okolností. Hoci je jeho smrť stále zahalená rúškom tajomstva, mnohí spájajú atentát na režiséra s jeho posledným filmom, v ktorom ostro kritizoval fašistický režim v Taliansku.

„Milujem život tak divoko, až zúfalo. Táto dravosť a zúfalstvo ma povedú len k mojej záhube. Milujem slnko, trávu a mladosť. Stalo sa to pre mňa horším zlozvykom ako kokaín. Požieram svoju existenciu s neukojiteľnou chuťou. Ako sa toto všetko skončí? Neviem,“ cituje Piera Paola Pasoliniho Libcom. Každý filmový nadšenec vie, že jeho meno sa spája s jedným z najšokujúcejších filmov v histórii kinematografie: Saló alebo 120 dní Sodomy. Tento film je taký drsný, že ho zakázali v mnohých krajinách. Znázorňuje rôzne aspekty sadizmu od mučenia až po jedenie výkalov. Tie sa dokonca servírujú počas večere na strieborných podnosoch. Jedna z legendárnych scén znázorňuje mladého chlapca, ktorý je nútený jesť exkrementy a musí s plnými ústami povedať, že nedokáže jesť ryžu. „Tak žer h*vná,“ odpovedá mu s výsmechom jeden zo sadistov.

Paolo Pasolini bol taliansky režisér, básnik a spisovateľ. Bol veľmi kontroverznou postavou talianskej kultúry 20. storočia, a tak sa stal doslova terčom nenávisti mnohých ľudí. Jeho život sa skončil brutálnou vraždou na talianskej pláži, ktorá dodnes zostáva záhadou. Hoci motív nie je úplne jasný, mnohí veria, že práve jeho posledný film Saló mohol byť tým, čo viedlo k jeho tragickému koncu. „Sú dve základné dimenzie, prečo som napísal a natočil tento film: politická a sexuálna,“ cituje Pasoliniho My Blackout.

Pasolini začal písať poéziu už vo svojich siedmich rokoch. Ako tínedžer sa hrdo hlásil k marxizmu a komunizmu. Jeho tvorba bola veľmi provokatívna. Kritizoval spoločnosť a politiku, opieral sa najmä o tému chudoby, náboženstva, morálky a sexuálnej identity.

V článku si prečítaš o jeho živote, podrobnostiach smrti, o filme Saló alebo 120 dní Sodomy, a aj o tom, koho z vraždy Pasoliniho (údajne) neprávom odsúdili.

Zdroj: Wiki Commons

Prečo ho vylúčili z talianskej komunistickej strany?

Pasolini sa narodil v roku 1922 v Bologni, v tom čase Taliansku vládol fašistický diktátor Mussolini. Časť svojho detstva prežil v rodnom meste svojej matky, v chudobnej severovýchodnej provincii Friuli. Pochádzal zo skromných pomerov a často sa sťahovali. Mama pracovala ako učiteľka, otec bol vojenský dôstojník. Pasolini miloval písanie, prvé scenáre vymyslel už ako 7-ročný. Neskôr sa preto rozhodol študovať literatúru a históriu na univerzite v Bologni.

Počas druhej svetovej vojny v roku 1943 ho povolali do armády. Spolu so svojou jednotkou sa dostal do nemeckého zajatia a táto skúsenosť mala na neho značný vplyv. Stal sa priaznivcom antifašistického odboja a v roku 1947 vstúpil do Komunistickej strany Talianska.