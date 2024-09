Reakcie okolia ma pobavili.

Bežne sa mi stáva, že svoju peňaženku nevytiahnem aj dlhšie ako týždeň. Väčšinu času ani netuším, koľko mám pri sebe v hotovosti. Všetky platby, nákupy cestovných lístkov alebo kuriérov vybavujem cez svoj mobil. Uľahčuje mi to život, no má to však jednu nevýhodu – mám pocit, že mimo domu už nemôžem telefón pustiť z ruky, pretože bez neho nič nevybavím ani nezaplatím.

Digitálna banka mBank, Mastercard, Niceboy a nová značka šperkov Furiosa spoločne predstavili novinku, ktorá je určená presne pre ľudí ako som ja – platobný náramok, ktorý nevyžaduje mobil, internet ani nabíjanie. Náramok s integrovaným NFC čipom je nielen praktický, ale vyzerá ako elegantný šperk.

Predstava, že mám na zápästí riešenie všetkých mojich starostí s platením, znela takmer príliš dobre, aby to bola pravda. A tak som sa rozhodla ho vyskúšať na vlastnej koži.

Predaj náramkov Niceboy ONE Infinity by Furiosa bol oficiálne spustený 20. septembra na e-shope Niceboy

Prvý dojem

Očakávala som, že náramok mi príde v neutrálnej krabici, ako to pri tech produktoch bežne býva – no mýlila som sa. Do rúk som dostala elegantnú čiernu koženú krabičku, ktorá bola previazaná stužkou. V jej vnútri sa skrývalo vrecko z hrubej tkaniny, v ktorom bol náramok, konkrétne vo farebnom prevedení Midas.

Balenie a samotný dizajn robí z náramku pekný a hodnotný darček. Korálky majú svoju váhu, čo naznačuje, že nejde o lacnú záležitosť.

Prevedenie Midas, ktoré som skúšala, má oceľové korálky, ktoré sú pokryté 18-karátovým zlatom a osadené čiernymi zirkónmi. Platobný čip sa skrýva v lesklom a brúsenom ónyxe. Vybrať si však môžeš až zo 7 dizajnov náramku v rôznych veľkostiach od XS až po XL. Každý obsahuje inú kombináciu kameňov a kovu – napríklad pravé riečne perly, lapis lazuli či lávové kamene. Cena náramku je 72 alebo 109 eur, v závislosti od konkrétneho prevedenia. Všetky prevedenia nájdeš TU

Dostupné farebné prevedenia si môžeš pozrieť v galérií nižšie. Môj variant nájdeš hneď na prvom obrázku.

Pojem „pohodlné platenie“ nabral nový rozmer

Spárovanie tvojej platobnej karty s čipom v náramku ti zaberie len niekoľko minút. Stačí si stiahnuť apku Niceboy Pay – je zadarmo a funguje na operačných systémoch Android aj iOS. Apka následne automaticky nájde zariadenie v okolí. Potom len zadaj číslo karty, PIN kód, prilož náramok k telefónu na niekoľko sekúnd a máš vybavené.

Od tej chvíle už náramok funguje samostatne a môžeš s ním pohodlne platiť, aj keď nemáš svoj telefón so sebou. Vďaka integrovanému pasívnemu čipu NFC sú platby rýchle a bezpečné. V náramku nie sú uložené žiadne údaje o tvojej karte, iba token. V prípade straty ti stačí náramok deaktivovať cez apku. Celý návod nájdeš tu.

Niceboy ONE Infinity je plne vodotesný, takže sa nemusíš obávať dažďa a dokonca s ním môžeš plávať alebo sa sprchovať.





„Vďaka technológii tokenizácie dnes dokážeme vytvárať digitálne odtlačky platobných kariet prakticky v akomkoľvek zariadení a navyše využívanie tokenov ešte viac posilňuje bezpečnosť transakcie tým, že v nej vôbec nefiguruje reálne číslo karty,“ objasnila generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, Jana Lvová. 👉🏻 Náramky fungujú iba s platobnými kartami Mastercard vydanými v mBank. V rámci podobnej spolupráce mBank, Mastercard a Niceboy sa pred niekoľkými týždňami dostali na trh platobné prstene , ktoré fungujú na rovnakom princípe ako náramky.„Vďaka technológii tokenizácie dnes dokážeme vytvárať digitálne odtlačky platobných kariet prakticky v akomkoľvek zariadení a navyše využívanie tokenov ešte viac posilňuje bezpečnosť transakcie tým, že v nej vôbec nefiguruje reálne číslo karty,“ objasnila generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, Jana Lvová.

Zdvihnuté obočie a mávanie pred terminálom

Šperky na rukách obvykle nenosím. Kvôli váhe náramku som si zrazu bola až príliš vedomá, že „mám niečo na ruke.“ Ten pocit však rýchlo pominul a po chvíľke nosenia som si naň zvykla.

Reakcie ľudí som sa rozhodla otestovať najprv na svojich známych, ktorí nevedeli, že sa ich pýtam pre účely článku. Vysvetlila som im, ako to celé funguje. Všetkých príjemne prekvapil dizajn a najviac ich potešilo, že to nie je typický smart náramok, ktorý musíš nabíjať.

Skutočné reakcie mojich známych. Zdroj: Refresher

Nastal čas na prvý test v praxi. Pred začiatkom pracovného dňa som sa vybrala na raňajky. Pekáreň pred 8 ráno bola extrémne rušná, takže som dúfala, že bude všetko fungovať tak, ako má. Keď som pred terminálom iba mávla rukou, slečna pri pokladni pozdvihla obočie. Tušila som, že premýšľa nad tým, ako som zaplatila. „Future is now,“ v duchu som s pobavením okomentovala jej nevyslovenú otázku.

Raňajky som zaplatila iba mávnutím ruky. Zdroj: Refresher

Náramok som mala na sebe celý pracovný čas – deň som v podstate strávila za notebookom. Pri písaní mi nijako neprekážal a už som naň bola zvyknutá natoľko, že som ho na sebe ani nevnímala. Nedávala som si ho dole ani pri umývaní rúk, aby som preverila jeho vodotesnosť.

Večer po práci som sa vybrala na drink. Na týchto náramkoch najviac oceňujem, že sa hodia ku každému outfitu. To je jeden z dôvodov, prečo svoje smart hodinky nosím už len počas tréningov – k elegantnému oblečeniu a vysokým podpätkom sa nehodia. S náramkom som tento problém však riešiť nemusela. Dokonca sa skvele hodí k šperkom, ktoré bežne nosím.

Na prvý pohľad nie je zrejmé, že jedným zo šperkov, ktoré mám na sebe, je možné aj zaplatiť. Zdroj: Refresher

Bar, ktorý som navštívila, mal tlmené osvetlenie a bol pomerne rušný. Tentokrát som však pri platení nemusela strácať čas hľadaním telefónu alebo peňaženky v kabelke pri slabom svetle a zdržovať tak ľudí, ktorí stáli za mnou pri pokladni.

„Zaplatím kartou,“ povedala som čašníčke pri pokladni. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, no v ruke som nemala ani peňaženku, ani mobil. Čašníčka na mňa chvíľu prekvapene pozerala a zaváhala, kam má prenosný terminál položiť.

Usmiala som sa a pred terminálom som len jednoducho mávla náramkom. Čašníčka môj pohyb sledovala s viditeľnou zvedavosťou. Spracovanie platby chvíľu trvalo, čo situáciu ešte viac ozvláštnilo. Druhá čašníčka, ktorá stála vedľa a leštila poháre, si všimla, čo sa deje. Prišla bližšie, aby lepšie videla, čo sa vlastne odohráva. Ich pohľady skákali z môjho zápästia na terminál. Keď platba prešla, poďakovala som sa a odišla. Ich tváre hovorili za všetko – očividne som ich úplne zmiatla.