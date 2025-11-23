Kategórie
dnes 23. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 2:36

7 módnych kúskov z materiálov, ktoré sú must-have na zimu. Obleč sa do merino vlny, alpaky a kašmíru

Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Tieto produkty by ti rozhodne nemali chýbať v šatníku.

Vymeň ľahké oblečenie a bundy, je načase sa obliecť do materiálov, ktoré ťa zahrejú v tomto chladnom počasí. Máme pre teba niekoľko nadčasových kúskov z kvalitných materiálov, ktoré by mali byť súčasťou tvojich outfitov.

Cena a dostupnosť produktov je aktuálna v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť. 
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

1. Sveter z merino vlny

Vlna z oviec Merino je výnimočná svojou mäkkosťou a jemnými vláknami. Tento materiál skvelo reguluje vlhkosť, takže budeš mať stále pocit sucha a tepla.

Sveter je zo 100 % merino vlny a vďaka vyššiemu golieru bude tvoj krk pekne v teple. Je dostupný vo farbách biela, ružová, modrá a hnedá. 

answear
Zdroj: Answear
Sveter z merino vlny

2. Sveter zo zmesi alpaky

Alpaka je ďalší skvelý materiál, ktorý pochádza z lamy alpaky. Vlákno z alpaky je známe svojou jemnosťou, pevnosťou a ľahkosťou. V porovnaní s merino ovčou vlnou má srsť alpaky lepšie izolačné vlastnosti, takže ťa spoľahlivo ochráni pred chladom.

Tento sveter je zložený zo 43 % vlny, 43 % alpaky, 13 % polyamidu, 1 % elastanu. Je vo farbách hnedá, čierna a modrá.

Alpaku per ručne vo vlažnej vode alebo v práčke programom pre jemné prádlo pri teplote 20 stupňov Celzia – použi špecializovaný prací prostriedok na vlnu. Sveter z alpaky nikdy nesuš v sušičke, môže sa zraziť, a to predsa nechceš. 
reserved
Zdroj: Reserved
sveter zo zmesi alpaky

3. Kašmírové šaty

Ak hľadáš pohodlné a teplé šaty, našli sme tieto, ktoré budú tvojím obľúbeným outfitom počas zimných mesiacov. Sú zložené z 45 % kašmíru, 20 % viskózy, 20 % hodvábu, 15 % elastánu. Materiál kašmír je luxusná vlna, ktorá sa získava zo srsti kašmírskej kozy. Je mäkký, pohodlný, teplý a skvelo zadržiava vlhkosť.

Midi šaty sú dostupné v čiernej, bielej, svetlohnedej, tmavohnedej a šedej.

Kašmír je tiež veľmi náchylný na poškodenie, preto ho per vo vlažnej vode (do 20 stupňov Celzia) na nízkych otáčkach alebo ručne. Vyhni sa bežným pracím prostriedkom a aviváži, použi špeciálny prostriedok na vlnu.
answear
Zdroj: ANswear
Šaty z kašmíru

4. Termo set

  • Dámske legíny s prímesou merino vlny a elastanu – 59,95 €
  • Dámske tričko s dlhým rukávom z merino vlny a elastanu  – 49,95 €

Termo oblečenie nie je len pre lyžiarov a iných športovcov – môže byť praktickou nenápadnou izolačnou vrstvou, ktorú oblečieš pod akýkoľvek outfit (napríklad pod mikinu, sveter, nohavice a šaty). 

Termo (alebo funkčné oblečenie) ti má priľnúť na kožu a funguje na princípe regulácie telesnej teploty pomocou odvádzania potu od tela a tepelnej izolácie. Čiže inak povedané, ochráni ťa pred mrazom, vlhkom a bude ti príjemne teplo – skvelé kombo počas extrémneho chladu. 

gymbeam
Zdroj: GymBeam
Legínytričko

5. Páperová bunda 

Mať kvalitnú bundu na zimu je must-have, takže rozhodne na nej nešetri. Táto parka od značky The North Face je plnená husacím perím, ktoré ťa udrží v teple a jej textília je upravená tak, aby bola vodoodpudivá. Má sťahovaciu kapucňu a bočné vrecká na zips.

footshop
Zdroj: Footshop
Páperová bunda The North Face

6. Vlnený kabát

Ak preferuješ elegantnejší look, siahni po tomto béžovom oversized kabáte, ktorého zloženie je 70 % ovčia vlna. Viaže sa opaskom.

reserved
Zdroj: Reserved
Vlnený kabát

7. Kukla s vlnou a kašmírom

Svoj jesenný a zimný outfit vyšperkuj tmavohnedou kuklou, ktorá ochráni tvoju hlavu pred chladom. Materiál: 45 % vlna, 30 % kašmír, 15 % viskóza, 10 % polyamid.

reserved
Zdroj: Reserved
kukla

8. BONUS: Tieto kúsky oceníš tiež

  • Semišové topánky UGG W TASMAN II – Ikonický model, ktorý momentálne zažíva hype a je dostupný v 5 farebných prevedeniach. Zvnútra sú zateplené ovčou vlnou. (125,99 € s kódom MIDFALL5)

  • Hodvábna blúzka (92 % hodváb a 8 % spandex)Hodváb má vlastnosti, ktoré z neho robia skvelý materiál na leto a na zimu. Je ľahký, príjemný na dotyk a jeho prírodné vlákno pôsobí ako izolant, takže je ideálny na vrstvenie. (72,99 €) (159,90 €)

  •  Vlnené rukavice s prímesou kašmíru (90 % vlna, 10 % kašmír) – Ver nám, tvoje ruky sa ti poďakujú. (17,99 €)

UGGs. Hodvábne tričko. Rukavice.
Zobraziť galériu
(3)
Reminder: S našim kódom R13 môžeš ušetriť na produktoch Footshop niekoľko desiatok eur. 
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
FASHION MÓDA WISHLIST
