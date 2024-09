„Prišiel som sem vybiť toho vlasatého džigola.“ Na tlačovke FNC 7 sa rozdávali urážky, ale aj banány a korbáče

V nasledujúcom FNC 7, ktorý sa uskutoční 26. októbra, sa opäť dočkáme zaujímavých súbojov. Ako sa k sebe správali súperi na prvej tlačovke pred turnajom?

V stredu sme sa zúčastnili na VIP tlačovky organizácie FNC s očakávaním, že nám účastníci prezradia svoju taktiku, ale aj to, ako to medzi súpermi vrie. Tentokrát však bola atmosféra na tlačovej konferencii prekvapivo pokojná – zápasníci si prejavovali vzájomný rešpekt a dokonca si priniesli aj darčeky. Rozdávali si banány, syrové korbáčiky či žinčicu, avšak nechýbali ani urážky a vyhrotený trashtalk.

Trashtalk v každej vete

Medzi vychádzajúcim raperom Gadiem Lekovićom a barberom Matúšom Kollárom to poriadne vrelo a moderátori mali čo robiť, aby im stihli položiť otázky. Kollár pri svojom predstavení povedal: „Prišiel som sem vybiť toho vlasatého džigola a stať sa Fight Night Challenge šampiónom,“ a ďalej pokračoval v úderoch na Lekovićov vzhľad. Ten mu to však nedaroval: „Jeho najväčší súper je hrebeň.“

Aj keď to medzi nimi vrelo, Leković priznal, že k svojmu súperovi prechováva istý rešpekt. Kollár to však vidí inak: „Ja nemám voči tebe rešpekt vôbec, kámo.“ V urážkach a hanlivých prirovnaniach pokračovali aj naďalej a to sa potom spočítalo na staredowne, kde sa do seba pustili aj fyzicky.

Vysypal mu pred barbershop vlečku hnoja

Dráma medzi Lekovićom a Kollárom nekončila. Ostré slová si vymenili aj barberi Kris The B a Mayo Nidas, ktorí boli kedysi kolegovia, no teraz sa podľa drsných urážok znášajú len ťažko. Napätie medzi súpermi vyhrotil aj fakt, že Mayo Nidas nechal doviezť Krisovi pred barbershop vlečku hnoja. „Rozprával hovná, tak som mu hovná doniesol späť,“ povedal na tlačovke Mayo Nidas.

Zdroj: YouTube (Fight Night Challenge)

Hviezda z Love Islandu sa spolieha na kondičku

V rozhovore s modelmi Adamom Sedrom a Benom Árvayom bolo zjavné, že nemajú záujem o žiadne urážky. Adam prezradil, že sa s Benjaminom stretol prvýkrát až na Lovestreame a zdôraznil, že v tomto zápase trashtalk nebude mať miesto: „Ja beriem box a celkovo bojové športy strašne s rešpektom,“ povedal. Rytmus na to zareagoval, že to vyzerá, akoby mal obavy.

Árvay sa pri otázke, ako trénuje, vyjadril, že prípravu nepodceňuje a trénuje, akoby šiel proti Tysonovi. Bývalý účastník Love Islandu sa spolieha, že herca z Pána profesora uštve na kardio, s čím Árvay prirodzene nesúhlasil. Sedro prezradil, že sa plánuje sústrediť na taktiku, no Rytmus mu s úsmevom pripomenul, že taktizovať v prvom zápase nie je také jednoduché. Ako to dopadne, sa teda dozvieme až v ringu.

Zdroj: YouTube (Fight Night Challenge)

Fiki Sulík vs. Palkovič – tvrdo až do tretieho kola

Trashtalku sme sa nedočkali ani od Fikiho Sulíka. Ten má o priebehu zápasu jasno – chce, aby jeho súper Lukáš Palkovič vydržal až do tretieho kola. Obaja mali totiž na minulom FNC na svedomí dve najrýchlejšie ukončenia.

Aj napriek tomu, že sám seba Fiki objektívne považuje za favorita, tvrdí, že Palkovič je tvrdý a zápas nebude ľahký, čo ho aj teší, pretože počas dvoch predchádzajúcich zápasov sa nedostal ani do druhého kola, keďže vždy v prvom kole zápas predčasne ukončil knockoutom. „Myslím si, že to budú aj tri kolá a som aj rád, že to budú tri kolá.“

Jožko zo Zámeny manželiek doniesol Fučovi banány, korbáče a žinčicu

O zábavu na tlačovke sa postarala aj známa ikona slovenského internetu. Jožko Dunajčan, ktorý sa preslávil svojimi hláškami v relácii Zámena manželiek, sa pobije s komikom Fučom. Dunajčan na začiatok rozveselil tlačovku, keď z ruksaku vytiahol banány a rozdal ich zápasníkom, moderátorom, ale aj publiku, čím odkazoval na jeho známy citát: „tu máš banán a všicko v poradku.“

Reprezentant východu neskrýval svoje nadšenie zo zápasu, no to isté nemohol povedať o svojej žene. „Manželka mi povedala rovno, či mi nej*be na hlavu,“ povedal Dunajčan s humorom: „Moja najbližšia rodina mi tiež povedala, že som úplne odišiel od rozumu, že dze še ja tu trepem rozbiť si papuľu do Bratislavy.“

Pri staredowne Jožko neopustil svoje dobré mravy a namiesto urážok daroval Fučovi syrové korbáčiky a žinčicu.

1 vs. 2 alebo lístok do Valhally

Jeden z najväčších highlightov večera bude zápas Királyho, ktorý sa postaví proti dvom súperom naraz – Murcinovi a Mošpanovi, ktorí už v FNC zápasili aj proti sebe. Teraz sa však vzájomne podporujú a tešia sa, že idú do tejto výzvy spoločne. „Verím tomu, že ho s Miškom dobijeme v prvom kole. Keď nie, tak sme v pi*i.“

Király si zo svojho zložitého zápasu ťažkú hlavu nerobí. S humorom poznamenal, že ich v rauši zdvihne, aj keď má každý okolo 110 kíl. Počas tlačovky to neskôr aj demonštroval. Murcinovi a Murgašovi sa však Királyho zdvihnúť nepodarilo.

Celý tento zápas sľubuje, že pôjde o maximálne nasadenie a vzrušenie, kde adrenalín bude hrať hlavnú rolu. Opojenie pri zápase s dvomi súpermi Király opísal, ako keď niekto vojde do kostola a zaplaví ho viera: „To dokáže človeka kopnúť do takého iného stavu.“

Tento zápas považuje za najvyššiu úroveň boja a lístok do Valhally. Plánuje sa tiež zastaviť na sparingy za Erikom Tlkancom, ktorý v FNC 6 bojoval proti trom naraz. Toto však bude iný formát, keďže nejde o amatérskych zápasníkov.

Hlavný zápas večera – odveta od Erika Tlkanca

Hlavným lákadlom večera bude odveta Erika Tlkanca, ktorý sa opäť postaví proti trom rovnakým súperom. Na rozdiel od predošlého zápasu 1v3 sa však budú Rigodanzo, Lakatoš a Mike striedať po jednom kole na 1v1. Viacerí predpokladajú, že táto zmena bude v Erikov prospech, no Tlkanec to vyvrátil tvrdením, že stále pôjde o veľmi náročný zápas: „Budem tam 9 minút a chlapci majú každý 3 minúty na to, aby zo seba dali všetko von.“

Zmenu spravili aj v mäkkosti rukavíc – teraz budú pružnejšie a preto bude podľa slov Erika ťažšie vypnúť troch zápasníkov s mäkšími rukavicami. Cíti na sebe totiž veľký tlak, že by mal všetky kolá ukončiť predčasne. „Ak nevypnem každého jedného v tom danom kole, tak ten zápas, nie, že by som prehral, ale nebudem spokojný.“

Na tlačovke tiež zdieľali neoficiálne poradie, v akom pravdepodobne pôjdu proti Erikovi. Prvý pôjde Rigodanzo, potom Mike a zápas ukončí Lakatoš. Prípravu nepodceňujú a spárujú so zápasníkmi na Erikovej úrovni, Mike trénuje zápasenie v rámci kardia pri fitku.

Rigodanzove sebavedomie však spochybnil sám Fiki Sulík, ktorý s Erikom Tlkancom spároval: „Ja tiež spárujem s profíkmi, ale ísť prvé kolo s Erikom a byť sám v ringu je niečo, čo by som v živote nechcel zažiť,“ povedal. Ďalej opisoval sparingy s Tlkancom: „Bolí to oveľa viac, ako od bežného profi fightera. A to ešte mám aj helmu a väčšinou si po minúte kľaknem.“

Zdroj: YouTube (Fight Night Challenge)

Zápasy v FNC prinášajú nielen zábavu, ale aj ukážku, ako sa šport a showbiznis môžu prepojiť. Kto nakoniec zvíťazí, nie je len otázkou sily, ale aj kondície, taktického myslenia a schopnosti ustáť tlak. Ako to dopadne, sa dozvieme 26. októbra v Národnom basketbalovom centre v Bratislave.