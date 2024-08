DATART na Slovensku končí, od 1. septembra sa spája s NAY. Toto sú zmeny, na ktoré sa musia zákazníci pripraviť

Predajne a e-shopy DATART sa už čoskoro zatvoria.

Keď sme potrebovali nakúpiť nejakú elektroniku, zamierili sme si to napríklad do predajní DATART alebo NAY. Odteraz to bude trocha inak, pretože skupina NAY (prevádzkovateľ obchodov NAY na Slovensku a Electro World v Česku) sa spája so skupinou HP Tronic (prevádzkovateľom značiek DATART a ETA v oboch krajinách). Výsledok? Na Slovensku zostane len NAY a DATART v takej podobe, ako ho doteraz všetci poznali, zaniká.

Čo to bude pre teba znamenať?

Obe spoločnosti sa dohodli na zlúčení a pokračovaní pod značkou NAY. Vďaka tomuto spojeniu sa môžeš tešiť na širšiu ponuku služieb, ich rozvoj, viac produktov alebo napríklad nárast počtu výdajných miest, kde si môžeš vyzdvihnúť tovar zakúpený na oboch e-shopoch. NAY tiež sľubuje, že tech novinky chce mať medzi prvými.

Hoci DATART zanikne už prvého septembra, stále si môžeš dohodnúť ktorúkoľvek službu, ktorú obchod ponúka – NAY zabezpečí ich plynulé pokračovanie.

Prehľad:



28. 8. – Na e-shope DATART.sk si už nemôžeš vytvoriť objednávku, ani rezervovať tovar v predajniach. Stále však budeš môcť nakupovať v kamenných predajniach.



31. 8. – Predajne DATART majú skrátenú otváraciu dobu, a tak budú otvorené len do 18. hodiny.



1. 9. od 9:00 – DATART bol super, ale odteraz je NAY.

📌 Zákaznícky účet

Nemusíš sa báť, že prídeš o svoj DATART účet. Budeš ho mať aj s históriou objednávok, dokladmi, faktúrami a účtenkami aktívny v e-shope a predajniach NAY. V prípade poistných a finančných zmlúv ti NAY zabezpečí aj ich uchovávanie počas zákonom stanovenej doby.

Máš VIP účet DATART? Ten bude pre teba naďalej k dispozícii v NAY. Navyše, ak vstúpiš do NAY Extra klubu, získaš ďalšie skvelé benefity, ako je vrátenie až 3 % z nákupu pri častom nakupovaní, archiváciu bločkov či výmenu tovaru do 30 dní od nákupu.

📌 Predajne

Možno sa zamýšľaš, či sa tvoja obľúbená predajňa, ktorá je blízko teba, ruší. Možno. NAY bude robiť revíziu predajní tak, aby boli k tebe čo najlepšie dostupné. Ak máš staré spotrebiče, ktorých sa chceš zbaviť, NAY bude otvárať zberné miesta.

📌 Reklamácia

Pokiaľ máš doma tovar, ktorý prišiel z DATART-u a chceš ho vrátiť, reklamáciu prevezme NAY a vybaví ju v čo najkratšom možnom termíne. Nezabudni, samozrejme, na bloček.

📌 Darčekové karty a zľavové kódy

Nemusíš sa ani báť, že by ti prestali platiť darčekové karty zakúpené v DATART. Tie môžeš uplatniť v NAY počas ich platnosti.