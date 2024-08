Miro predáva nehnuteľnosti v Tatrách: Slováci nevedia narábať s peniazmi, prírodu si nevážime (Rozhovor)

Miroslav Antoška sa v rámci realít venuje Vysokým Tatrám, ich okoliu aj zahraničiu. „V Tatrách je čo robiť, máme krásnu prírodu. Na Slovensku máme trošku problém s tým, že si ju nevážime. Niekedy sami znižujeme hodnotu svojej vlastnej krajiny,“ hovorí.

„Investovanie do nehnuteľností na Slovensku je možné aj s menším kapitálom, a akonáhle máte možnosť ručiť ďalšou nehnuteľnosťou, je to výhoda. Ak chcete niečo kúpiť v zahraničí a len si splniť svoj sen, nepoznáte tam systém, ľudí, nedajbože jazyk a nemáte tam spoľahlivého partnera na ktorého sa môžete obrátiť, tak to chce veľkú odvahu,“ hovorí pre Refresher realitný maklér Miroslav Antoška, CEO spoločnosti Reality Poprad – 38RK, ktorá sa špecializuje na predaj a prenájom nehnuteľností nielen vo Vysokých Tatrách, ale aj v ich okolí.

Jeho tím má dlhoročné skúsenosti aj s predajom nehnuteľností v zahraničí, pričom v portfóliu majú krajiny ako Španielsko, Taliansko, Spojené arabské emiráty, Portugalsko, Grécko či Chorvátsko. Medzi jeho klientelu patria aj známe osobnosti zo slovenského športu a showbiznisu. „Často vidím na realitnom trhu veci, s ktorými nesúhlasím. Niekto vám predáva Thajsko a bude vám hovoriť iba samé výhody. Ale samozrejme, že sú aj nevýhody. Takisto ako aj v Dubaji či Španielsku,“ vraví.

V rozhovore Miroslav Antoška opisuje aj aktuálnu situáciu na realitnom trhu vo Vysokých Tatrách. Hoci priznáva, že súčasné čísla nie sú také priaznivé ako v roku 2019, do budúcnosti zostáva optimistický.

„Budúcnosť realitného trhu v Tatrách nevidím zle. Okej, zhoršuje sa zimná sezóna, ale zlepšuje sa letná. To je prvý bod, ktorý ma núti byť pozitívnym. Vzhľadom aj na reštrikcie spojené s výstavbou tu nevznikne 30 nových developerských projektov ročne, takže dopyt bude vždy prevyšovať ponuku. Otázka z pohľadu ekonomiky je tá, či tí dopytujúci sú ešte schopní podieľať sa na náraste ceny alebo už nie sú schopní toľko zaplatiť. Negatívny vplyv má síce konkurencia zo zahraničia, kde je návratnosť investícií možno lepšia, no stále považujem za rozumné vlastniť niečo aj na Slovensku– ideálne niečo, čo je likvidné,“ dodáva.

Mnohí odborníci z oblasti financií či realitného trhu hovoria, že zimná sezóna v Tatrách už nie je taká rozprávková ako kedysi, takže atraktivitu apartmánov znižuje aj klimatická zmena. Ako to vidíte vy?

Tento trend bol badateľný už pred pandémiou. V podstate aj minulá zima bola skvelým príkladom toho, čo hovoríte. Snehu bolo veľmi málo už od polovice februára, takže sa s tým dá súhlasiť.

Vôbec by som však nepodceňoval letnú sezónu vo Vysokých Tatrách. V súčasnosti je dlhšia a atraktívnejšia ako zimná. Dovolenky v letných destináciách sú čoraz náročnejšie, najmä pre rodiny s deťmi. Myslím si, že akonáhle bude trošku lepšia aj tá politická situácia, tak práve Slovensko a hlavne Tatry, budú zaujímavé práve pre tie letné dovolenky. V budúcnosti sa môže stať, že sa z Tatier stane zaujímavá letná dovolenková destinácia.

Ako sa slabšia zimná sezóna ukázala na číslach?

Dá sa povedať, že momentálne sa Vysokým Tatrám, čo sa týka prenajímateľnosti apartmánov, zatiaľ nedarí dostať na čísla z roku 2019. Je tam mierne rastúci trend, ale ešte to nie je ideálne.

Kedy bol ten trend najvyšší?

Dopyt po nehnuteľnosti vo Vysokých Tatrách bol vždy, odkedy som začal robiť realitného makléra. Tento trend je spôsobený tým, že sa nachádzame v Tatranskom národnom parku, kde sú možnosti výstavby obmedzené. To znamená, že na trhu je k dispozícii len obmedzené množstvo nehnuteľností. Výstavba tu nie je taká jednoduchá ako napríklad v Bratislave, kde je o dosť jednoduchšie zväčšiť územie, ktoré sa môže zastavať.

V Tatrách to nefunguje tak jednoducho. Ponuka nehnuteľností tu nikdy nebola taká rozsiahla ako napríklad v Bratislave, Prahe či Košiciach. Dopyt v Tatrách vždy prevyšoval ponuku a tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Rozdiel spočíva v tom, do akej miery dopyt prevyšuje ponuku, čo sa následne odráža aj na výraznom raste cien.

„Boom“ nastal po Covide, kedy značne začala inflácia. O nej sa na Slovensku hovorilo tak veľmi, ako nikdy predtým



Ako sa to prejavovalo?

Inflácia bola tak enormná, že ľudia začali riešiť preloženie finančných prostriedkov z bežných účtov v bankách, napríklad do nehnuteľností.