Sexuálna výchova v škôlke? Porno pozerajú už šesťročné deti, sex na internete im podľa odborníkov môže uškodiť

Rodič nemôže pustiť dieťa do online sveta samé bez akejkoľvek osvety, tvrdia odborníci. Rozprávali sme sa so skúseným doktorom a psychologičkou, ktorí sa venujú sexuálnej výchove detí.

Kedy by mali mladí začať so sexom? Ako nám porno škodí už od útleho veku a ako by sme sa mali s deťmi rozprávať o sexuálnych témach? Mali by kompetentní zaviesť sexuálnu výchovu na školách či v škôlkach?

Iba privilegované deti, ktorých rodičom záleží na ich duševnom zdraví, majú šancu dospievať v malom riziku on-line intoxikácie.

Ako riešiť situáciu, keď nám neplnoleté dieťa oznámi, že bude rodičom? Tieto otázky si kladie asi veľa rodičov, a tak sme sa ich spýtali odborníkov za vás.

Naľavo Jana Martincová, napravo Gabriel Bianchi Zdroj: Xenia Daniela Poslon/SAV/Archív: Jana Martincová

Odpovedali nám doktorka a vychovávateľka Jana Martincová, ktorá na tému sexuálnej výchovy a reprodukcie vydala viacero kníh a podieľala sa aj na štúdii, v ktorej jej odpovedalo viac ako 1 500 žiakov. Práve z nej pochádzajú aj obrázky v článku. Na otázky nám odpovedal aj psychológ Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i, ktorý sa viac ako tri desaťročia venuje výskumu sexuality.

Sú tiež veľmi neobratní v tzv. dvorení, pretože vo filme sa vždy išlo hneď na vec.

Dnes sa deti k sexu, sexuálnym témam a pornu dostávajú oveľa skôr ako v minulosti. Je to niečo, čo môže ohroziť ich vývin a romantické či sexuálne vzťahy?

Jana Martincová: Deti často vôbec netušia, že porno neopisuje skutočný sexuálny život. Obracajú sa tak na sexuológov, že nie sú úplne v poriadku, pretože ich erekcia vydrží iba 15 minút, zatiaľ čo pánovi na internete aj hodinu. Absolútnu deštrukciu potom môže porno napáchať v partnerských vzťahoch.

Chlapci majú nereálne očakávania?

Jana Martincová: Presne. Ak sa uspokojujú na internete od raného veku, majú problém nadviazať vzťahy s dievčatami. Fyzického kontaktu sa boja, normálny vzťah aj sex ich neuspokoja. Dokonca od partneriek vyžadujú to, čo robili pornoherečky na internete. Sú tiež veľmi neobratní v tzv. dvorení, pretože vo filme sa vždy išlo hneď na vec.

Zdroj: Archív: Babyonline.cz, Jana Martincová

Aký vek považujete za nevhodný pre pornografiu a prečo?

Jana Martincová: V našej štúdii sme zistili, že na porno sa pozerajú už úplne malí školáci od 6 do 10 rokov, pričom 6 rokov bola naša dolná hranica. A práve tí boli najzraniteľnejší voči útokom sexuálnych agresorov na internete. Zatiaľ čo z tejto skupiny dokázalo prerušiť konverzáciu s online agresorom iba 58 %, medzi študentmi, ktorí porno videli prvýkrát vo vyššom veku alebo vôbec, sa dokázalo agresorom úspešne brániť viac ako 90 %.

Dieťa, ktoré v ranom veku sledovalo porno, ľahšie agresorovi vyhovie. To, čo agresor žiada, totiž dieťa sledovalo v porne a vníma to ako normálne. Väčšinou agresori chcú, aby dieťa sledovalo ich prirodzenie alebo im zaslalo nahé fotky a videá.

Zdroj: Archív: Babyonline.cz, Jana Martincová

Aký je risk získavania informácií o sexe z internetu?

Jana Martincová: Tieto informácie bývajú nepravdivé, nekvalitné či nepresné a môžu byť viac škodlivé ako nápomocné. Keď sme v roku 2020 robili štúdiu s 1655 študentami-respondentmi vo veku 13-20 rokov, zistili sme, že iba 15 % žiakov získalo najviac zo sexuálnej výchovy od rodičov či súrodencov a len 9 % z nich uviedlo, že im napomohla škola.

Najviac študentov sa s pornom a sexom oboznamuje v 13., 14. a 15. roku života. 34 % z nich hľadá informácie o sexe od spolužiakov a kamarátov a 29 % na internete. Z opýtaných sa na porno stránky dostalo do 10. roku života až 12 % z nich. Najviac sa ich k pornu dostáva vo veku 12-14 rokov, ale desiatky z nich ho videli už v prvom či druhom ročníku na základnej škole.

Zdroj: Archív: Babyonline.cz, Jana Martincová

Zdroj: Archív: Babyonline.cz, Jana Martincová

Má v nejakých situáciách či do istého veku význam zakázať a cenzurovať všetko okolo sexu a porna na čo najdlhšie?



Jana Martincová: Slovo cenzúra vo výchove nepoznám. Deti som sa snažila hlavne kvalitne vzdelávať, a to vrátane sexuálnej výchovy. Sama som to dostávala už od predškolského veku, a to od rodičov narodených v rokoch 1929 a 1931, ktorí ako tínedžeri prežili dokonca druhú svetovú vojnu. Rodič nemôže pustiť dieťa do online sveta samé bez akejkoľvek osvety.

Ubrániť pred týmto všetkým naše deti je podľa mňa nemožné. Ako ich teda máme pripraviť na to, aby im čelili?

Gabriel Bianchi: Všetko je možné. Ale znamená to veľkú selektívnosť. Iba privilegované deti, ktorých rodičom záleží na ich duševnom zdraví, majú šancu dospievať v malom riziku on-line intoxikácie. Musia to byť rodičia, ktorí aktívne komunikujú s deťmi, namiesto toho, aby na „rodinnej“ prechádzke ťukali do mobilu.

Považujem za vhodné riadiť sa tromi zásadami Serge Tisserona 3-6-9-12: