Tom Cruise nám už roky vyráža dych. Odvážne prekonáva nebezpečné scény, na ktoré si trúfajú len skúsení kaskadéri. Pri natáčaní najnovšej časti Mission Impossible však posunul svoje riskovanie na novú úroveň – rukami sa zavesil na lietadlo, píše New York Post.

#TomCruise on the set of #MissionImpossible 8 yesterday........... 15.07.2024. pic.twitter.com/pLXeJfRI62

Tom Cruise je známy tým, že je sám sebe kaskadérom. Človek by čakal, že v 62 rokoch už svoje akčné kúsky trochu zmierni, no herec v jednej zo scén opäť znásobil nebezpečenstvo. Fanúšikovská stránka na platforme X zverejnila zábery, ako nad mestom Oxfordshire v Anglicku visí vo vzduchu zo žltého dvojplošného lietadla, ktoré je navyše hore nohami.

Na ďalších záberoch dokonca vidieť, že pilot lietadla má zelený kostým, čo znamená, že pravdepodobne bude v postprodukcii odstránený. Cruisea videli, aj ako vo vzduchu bojuje s Esaiom Moralesom, ktorý hrá vo filme teroristu Gabriela.

Konkrétne detaily deja Mission Impossible 8 zatiaľ zostávajú tajné, film však bude nadväzovať na udalosti z predošlej časti. Do kín by sa mal pre zdržanie dostať až niekedy koncom jari 2025.

#TomCruise and #EsaiMorales on the set of #MissionImpossible 8 yesterday!

15.07.2024. pic.twitter.com/xM9MkJjLFO