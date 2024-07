Videli sme očakávanú českú drámu, ktorá nahliada na normalizáciu úplne novým, zatiaľ nevideným spôsobom.

Začínal ako herec v infantilných a bláznivých tínedžerských komédiách ako Snowboarďáci, Ro(c)k podvraťáků, Rafťáci či Gympl. Desať rokov po svojom debute sa rozhodol, že skúsi šťastie aj v iných filmových profesiách, a tak si napísal a zrežíroval rodinný film Pojedeme k moři.

Napriek tomu, že to nebol práve film roka a bolo cítiť, že Mádl sa v tomto neľahkom svete ešte len hľadá, jeho nasledujúca snímka Na střeše z roku 2019 veľmi milo prekvapila. To, čo však nádejný český tvorca predviedol svojím tretím filmom Vlny, čakal asi iba málokto.

Mádl odložil humor, ktorý mu od začiatku kariéry bol taký blízky, na vedľajšiu koľaj a nakrútil mrazivú, strhujúcu, mimoriadne vážnu drámu s prvkami trileru. Tento tridsaťsedemročný Čech rastie míľovými krokmi a už teraz vidno, že sa dostal na svetovú úroveň a má na to, aby vyhrával ceny nielen na domácich festivaloch, ale aj tých zahraničných a najprestížnejších.

Táňa Pauhofová vo filme Vlny. Zdroj: Bontonfilm SK

Uveríš to každému

S Vlnami získal cenu divákov na festivale v Karlových Varoch a my sa vôbec nečudujeme. Diváckejší film, pritom s takou ťaživou témou, tu nebol už roky. Opäť vidno, že od našich českých bratov sa máme ešte čo učiť, slovenské zastúpenie vo Vlnách nie je vôbec malé. Okrem zvučných mien v hereckom ansámbli, akými sú Táňa Pauhofová a Tomáš Maštalír, prispel k famóznemu výsledku aj skvelý kameraman Martin Žiaran.

Poďme však po poriadku. O čom táto v podstate už historická snímka rozpráva? Sledujeme príbehy odvážnych aj menej odvážnych novinárov Československého rozhlasu bojujúcich za pravdu a spravodlivosť v časoch tvrdého socializmu, keď boli viac populárne lži, zahmlievanie či vydieranie. Ak ti to smrdí agitkou, nemaj obavy. Mádl nevníma nič čierno-bielo a túto neľahkú dobu vníma až prekvapivo komplexne. Motivácie postáv sú napísané perfektne.

Chápeme všetky kroky všetkých postáv aj ich následné konflikty či uzmierenia. Herecké obsadenie je bravúrne. Z hľadiska typológie to uveríš každému. Okrem už spomenutých slovenských zástupcov sú fantastickí aj Martin Hofmann, Stanislav Majer či Vojtěch Vodochodský v úlohe ambivalentného hrdinu celej snímky Tomáša. Napriek tomu, že má len 29 rokov a je spomedzi známejších hereckých kolegov na poli filmu hádam najmenej skúsený, zvládol to úctyhodne. Mádl mu plne dôveroval a spravil dobre.

Zdroj: Bontonfilm SK

Desivo aktuálne

Najväčším plusom snímky je rozhodne to, že na normalizáciu nahliada novou optikou. O socializme vzniklo po revolúcii množstvo vydarených drám – Pelíšky, Hořící keř, Občanský průkaz, Jan Palach, Učiteľka alebo Eštebák, v ktorom si práve Mádl zahral hlavnú úlohu –, žiadna z nich však nerozoberá osudy novinárov, ktorí boli buď cenzurovaní, šikanovaní, alebo vydieraní, aby donášali na svojich kolegov.



Vlny kladú divákovi nepríjemné otázky a nastavujú mu zrkadlo. Preverujú aj jeho hodnoty a charakter. To, či si prešiel pomyselným testom, sa však napokon nedozvie nikto iný len ty. A ak si neprešiel, môžeš si to stále nechať pre seba. Ak áno, budeš pravdepodobne na konci filmu bez slov, s mrazivým pocitom v chrbte a možno aj so slzami na krajíčku.

Mádlova novinka je totiž až desivo aktuálna. Prichádza do kín v čase, keď demokracia zažíva najväčšiu skúšku od rozdelenia republík a keď novinári znova musia hlasne kričať pravdu, aby ich vôbec niekto počul. Bez ohľadu na to ide o film, ktorý vyzerá, akoby ho nakrútil skúsený päťdesiatnik alebo šesťdesiatnik s dvadsiatimi filmami na konte, nie tridsiatnik, ktorého všetci poznáme najmä ako večne vysmiateho „huncúta“.

Zaslúži si obrovskú poklonu. Vlny sú vskutku strhujúcim majstrovským dielom, aké v našich kinách chýbalo. Niet mu čo vyčítať. Aj preto nemôžeme inak než mu udeliť po veľmi dlhom čase plný počet, teda desať bodov z desiatich.





Zdroj: Bontonfilm SK/Tibor Geci

„Milovníci českého a slovenského filmu budú mať jedinečnú možnosť vidieť našu novinku z prostredia Československého rozhlasu, úplne prví. A tento zážitok môžu zakúsiť len v kine. Radi sa tam s nimi stretneme a o ich dojmoch porozprávame,” dodáva Wanda Adamík Hrycová.



