Stáva sa, že okolo mňa prejde deväťročné dieťa so školskou taškou Fendi, s najnovším iPhonom či teniskami, ktorých značku často ani nepoznám, hovorí so smiechom Hana a dodáva, že školu si vyberajú aj rodiny, ktorým viac ako na statuse záleží na vzdelaní.

Hana študuje na súkromnej nemeckej škole Deutsche Schule v Bratislave. Rodičia ju tam zapísali už do škôlky, 16-ročná študentka dnes hovorí, že by sa im rada odvďačila a svoje vedomosti využila na kvalitné štúdium v zahraničí.

Súkromná škola je podľa nej voľbou rodičov, ktorí chcú deťom dopriať lepšie vzdelanie. To, že ju navštevujú aj žiaci z bohatých rodín, však cítiť. „Pred školou občas zaparkuje Bentley alebo Porsche. Na sociálnych sieťach vidím, kam a ako na dovolenky niektorí lietajú, napríklad prvou triedou. Povedala by som, že celkom bežné sú aj dovolenky na jachte. Vnímam to aj na oblečení detí, nie však u starších, ale hlavne u mladších žiakov či dokonca škôlkarov sú bežné drahé značky,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Hana.

Prezradila, že sa v škole nikdy neučili písať písaným písmom, v taške nenosia množstvo učebníc a všetko potrebné majú uložené v školských laptopoch. „Zaujímavým konceptom v našej škole je deň, u nás je to utorok, počas ktorého nemáme bežné vyučovanie. Aj napriek tomu, že na utorok máme stanovený normálny rozvrh, namiesto výkladu učiteľov počas utorkov plníme rôzne úlohy. Často ide o projekty, na ktorých pracujeme počas niekoľkých týždňov. Učíme sa pracovať individuálne aj v skupinách. Počas týchto dní sa totiž môžeme voľne pohybovať po škole a spolupracovať,“ vymenúva najväčšie rozdiely v porovnaní s bežným vzdelávaním na štátnych školách.

Nikdy si nenavštevovala bežnú štátnu školu alebo škôlku?

Nikdy, keďže naša škola ponúka aj škôlku, absolvovala som štyri roky v škôlke. Potom som pokračovala štyri roky na základnej škole a od piatej triedy, ktorá sa u nás počíta už ako nemecké gymnázium, študujem na 10-ročnom gymnáziu.



Čo bolo motiváciou tvojich rodičov, aby pre teba vybrali súkromné vzdelávanie v nemeckom jazyku?

Aj ja som sa ich na to v minulosti pýtala. Výber školy odôvodnili tým, že po anglicky sa v súčasnosti naučím v každej škole a chceli mi pridať ďalší jazyk. Môžem potvrdiť, že aj napriek tomu, že primárnym jazykom u nás na škole je nemčina, aj angličtinu máme na veľmi dobrej úrovni. Voľba na nemeckú školu padla možno aj preto, že Nemecko aj Rakúsko sú veľmi blízko a v budúcnosti môžem jazyk efektívne využiť napríklad na štúdium v zahraničí.