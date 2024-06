Vymeň svoj starý telefón za nový smartfón a dostaň bonus až 200 €. Samsung spustil špeciálnu akciu, toto sú jej podmienky (NÁVOD)

Pozor, na kúpu máš čas len do 30. júna.

Hovoríš si v poslednom čase, že už by to chcelo nejaký nový a kvalitný smartfón alebo tablet? Pokiaľ ťa už tvoj starý telefón omrzel alebo sa ti začal kaziť, môžeš ho ísť predať Samsungu. Značka totižto spustila akciu, ktorá ti ponúka zhodnotenie starších zariadení a ich výmenu za najnovšie technológie značky Samsung s Galaxy AI. Vďaka tomu nemusíš za ne dávať plnú sumu, a tak potešíš svoju peňaženku.

Nemysli si, že potrebuješ vyslovene staré zariadenia značky Samsung, ktoré môžeš vymeniť za nové. Samsung akceptuje aj značky telefónov ako iPhone, Huawei alebo Xiaomi. Poprípade pokiaľ chceš nový tablet Samsung Galaxy Tab S9, vieš ho výhodne získať aj výmenou za svoj starý notebook či tablet. Ako na to?

Takto prebieha výmena

Proces je úplne jednoduchý. Choď na stránku novysamsung.sk, kde nájdeš tri ponuky na nové zariadenia značky Samsung s umelou inteligenciou, ktoré môžeš teraz získať vďaka výmene lacnejšie: Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy ZFold5 (alebo ZFlip5) či tablet Série Galaxy Tab S9).

Vyber si, ktoré zo spomínaných zariadení chceš, a kúp si ho do 30. júna 2024 cez oficiálne predajne Samsung alebo v iných certifikovaných predajniach s elektronikou.

Výmena v oficiálnych predajniach Samsung

Ak sa rozhodneš pre kúpu nového zariadenia cez oficiálnu predajňu Samsung, zhodnotenie a odpredaj starého zariadenia prebehne priamo na mieste pri kúpe bez potreby registrácie a čakania. Nový smartfón alebo tablet s umelou inteligenciou budeš mať tak okamžite.

Kompletný zoznam značkových predajní Samsung nájdeš tu. Obstarávacia cena nového telefónu alebo tabletu ti bude na mieste znížená o výkupnú cenu starého zariadenia a o výšku bonusu.

Pri kúpe nového smartfónu Galaxy série S24 získaš bonus 120 €. Pri novom Galaxy Z Fold5 dostaneš 200 € a pri Galaxy Z Flip5 150 €. Pokiaľ chceš tablet zo série Galaxy Tab S9, získaš 150 € a pri kúpe Galaxy Tab S9+ a Galaxy Tab S Ultra máš bonus až 250 €.

Výmena v iných certifikovaných predajniach

V prípade, že si chceš nový smartfón alebo tablet kúpiť napríklad v inej predajni, tak zakúpené nové zariadenie musíš zaregistrovať v aplikácii Samsung Members do 7. júla (v prípade kúpy smartfónov série Samsung Galaxy S24 do 14 dní) od jeho prevzatia. Potom v časti „Výhody“ registruj svoj nový telefón do kampane s týmito údajmi:

Dátum nákupu (z nákupného dokladu)

Predajňa a nákupný doklad

Model a IMEI sa načíta automaticky

Osobné údaje z účtu Samsung account

Po úspešnej registrácii a kontrole údajov v aplikácii Samsung Members získaš e-voucher (unikátny kód), ktorý do 31. júla (pri Samsung Galaxy S24 sérii do 14 dní od schválenia registrácie) zadáš na stránke www.novysamsung.sk. Následne zaregistruješ model a stav svojho starého zariadenia, ktoré chceš odpredať.

Po validácii stavu tvojho starého zariadenia a zaregistrovaných údajoch môžeš starý telefón, tablet či notebook doručiť na výkupné miesto osobne alebo kuriérom. Kompletný zoznam výkupných miest nájdeš tu. Výkupná suma za staré zariadenie a bonus ti budú vyplatené po kontrole starého modelu.