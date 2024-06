Nová bratislavská kaviareň sa obula do zákazníka, ktorý sa sťažoval na príplatok za rastlinné mlieko. Ďalšie prevádzky reagujú

Na Instagrame sa aktuálne doťahujú bratislavské prevádzky o tom, či je vhodné účtovať poplatok za rastlinné alternatívy mlieka.

Nová bratislavská kaviareň Ráno čelí kritike za pasívne-agresívnu správu, ktorou reagovala na pohoršeného zákazníka. Ten sa prostredníctvom Instagramu prevádzky pýtal, či nepovažuje príplatok 1 euro za rastlinné mlieko do kávy za „zderstvo“. Upozornil, že prevádzka týmto spôsobom zarába na ľuďoch s intoleranciami. Vo väčšine populárnych bratislavských kaviarní je pritom úplným štandardom, že si môžu zákazníci vybrať druh mlieka do kávy bez doplatkov.

Kaviareň zákazníkovi odpísala, že má radšej hľadať podniky, kde si môže dovoliť lacnejšiu kávu. Odpoveď klienta kaviarne nahnevala a rozhodol sa ju zverejniť, čo rozpútalo búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.

Zamestnanca už vyhodili, mlieko zadarmo ponúknu na víkend na skúšku

Oprava 20.6. o 11:40: Pôvodne sme v článku chybne uviedli, že ponuka platí na dva dni. Vychádzali sme z informácie podniku, ktorý písal o akcii počas víkendu. V nedeľu však majú aktuálne zatvorené.



Kaviareň Ráno v reakcii Refresheru napísala, že zamestnanca už vyhodili. „Reakcia na správu nás, samozrejme, mrzí. S dotyčnou osobou, ktorá na správu odpísala už nespolupracujeme,“ napísali v odpovedi.

Tvrdia, že ich „čísla nepustia“ a zároveň chcú zákazníkom ponúkať kvalitné ovsené mlieko, preto sa to musí premietnuť aj do ceny. „Mrzí nás, že snahu a dobrý zámer zakryla nešťastná komunikácia,“ dodávajú. V reakcii sa rozhodli počas najbližšieho víkendu ponúkať mlieko do kávy zadarmo. „Chceme ale ukázať, aký rozdiel v chuti spraví prémiové ovsené mlieko a pozývame každého, aby si ho tento víkend skúsil bez doplatku,“ uzavrela kaviareň Ráno.

Na kauzu sa rozhodla zareagovať aj ďalšia bratislavská kaviareň Grao.

Tá vo svojom príspevku na Instagrame podporila svoju konkurenciu z prevádzky Ráno. Myslia si, že príplatok za rastlinné mlieko je v poriadku a napísali, že ho zvážia zaviesť tiež.

O hodinu neskôr už zverejnili nápojový lístok s upravenou cenou vegánskej alternatívy. Kaviareň Grao na otázky Refresheru neodpovedala.

Zdroj: Instagram/ @atomal__

Väčšina prevádzok si extra doplatok neúčtuje

Aj napriek tomu, že rastlinné alternatívy môžu predstavovať pre podniky vyššie náklady sa v Bratislave nachádza niekoľko úspešných prevádzok, ktoré si neúčtujú nič navyše. Jednou z nich je kaviareň Pán Králíček, ktorá sa rozhodla do kauzy zapojiť na sociálnej sieti. „Je jedno či je ráno alebo neskorý večer, v Priestore si dáš od dnes svoj obľúbený kávový drink s kvalitným ovseným nemliekom od @oatly bez príplatku. Pretože Priestor je tu pre každého bez rozdielu,“ píšu v príspevku.

Refresher sa na názor pýtal aj úspešnej kaviarne Black. Tá vysvetľuje, že v Bratislave ide stále relatívne o novinku.

„V minulosti sme aj u nás v kaviarni mali príplatok za alternatívne mlieka. Už to je viac ako rok a pol, čo sme sa ho rozhodli zrušiť. Pokiaľ si dobre pamätám, tento krok sme urobili ako jedna z prvých výberových kaviarní v Bratislave. Vždy sme sa snažili byť inovatívni, prichádzať s niečím novým. Myšlienka zjednotiť ceny a nerobiť rozdiely nám prišla ako dobrý a férový nápad, najmä keď tieto mlieka idú do popredia a sú čoraz obľúbenejšie aj u ľudí, ktorí nemajú žiadne intolerancie,“ napísala kaviareň Black Refresheru.

Dodávajú, že kaviarne napriek tomu nemusia mať rovnaký prístup vzhľadom k tomu, že náklady na alternatívne mlieka sú stále o niečo vyššie. „Pokiaľ si zaň podnik účtuje normálnu / primeranú cenu, je to za nás určite v poriadku a nevidíme na tom nič zlé,“ dodáva Miro z kaviarne Black.

Na kauzu prevádzok reaguje aj obľúbený Langoš Bar, ktorý odkazuje, že svoje bezlaktózové a vegánske drinky predáva bez doplatku.

Rastlinné výrobky podliehajú vyššej DPH

Ešte v máji minulého roka spustila neziskovka Jem pre Zem petíciu za spravodlivú DPH. Podľa ich slov sú spotrebitelia, ktorí sú odkázaní na rastlinné a živočíšne potraviny, znevýhodňovaní cenou alternatív. Uplatňuje sa ne totiž 20-percentná sadzba DPH. Problém vidia v tom, že na klasické mliečne produkty sa vzťahuje znížená 10-percentná daň. Ich cieľom je dosiahnuť spravodlivú daň pre všetkých spotrebiteľov.