Slováci nám porozprávali o stalkingu: Evku prenasledoval kolega z práce a Adam už prichádzal o zdravý rozum

Respondenti nám porozprávali o svojich skúsenostiach so stalkermi.

Ak si netflixovým fanúšikom, určite si zachytil populárny seriál Baby Reindeer (Sobík). Tento príbeh je o mužovi, ktorý bol obeťou stalkingu takmer päť rokov. Seriál je zaujímavý aj preto, že obeť prenasledovania je zároveň režisérom seriálu a hrá v ňom aj hlavnú rolu, v ktorej rozpráva o svojom skutočnom zážitku.

Anketa: Máš aj ty skúsenosť so stalkingom? Áno. Nie. Ja som bol/-a stalker. Áno. 29 % Nie. 65 % Ja som bol/-a stalker. 6 %

Dej Sobíka sa síce odohráva vo Veľkej Británii, no redakciu Refresheru zaujímalo, či sa niečo podobné deje aj na Slovensku. Možno si to však práve ty, kto sa stal obeťou stalkingu. Spýtali sme sa preto Slovákov na ich príbehy. K téme sa nám vyjadrí aj advokát Juraj Kornhauser z advokátskej kancelárie Absolonová I Kornhauser.

„Sleduje ma, znepríjemňuje mi život a snaží sa nadviazať so mnou kontakt všetkými možnými spôsobmi. Je bloknutý všade, kde sa dá, no vytvára si falošné profily, z ktorých sa ma snaží kontaktovať,“ hovorí na úvod Evka s tým, že ide o jej kolegu z práce. Nijako mu vraj nenaznačovala, že by spolu mohli chodiť. „V jeho hlave sa však zrodilo niečo úplne iné a bol mi neustále v pätách či v práci, či v súkromí. Stále mi vypisoval, posielal darčeky a vynucoval si pozornosť.“ Evka spomína, že situácia vyústila až do toho, že musel zakročiť jej priateľ. Vtedy sa údajne na chvíľu odmlčal. Ticho však netrvalo dlho.

Výzva od priateľa nepomohla

O dva týždne sa všetko vrátilo do starých koľají a Evku jej stalker počkal na parkovisku s kyticou kvetov. „Onedlho som si našla rozbité spätné zrkadlo na aute, tak som to už nevydržala a išla podať trestné oznámenie. Nevedela som, ako to riešiť, pretože išlo o 20-ročného sopliaka, zrejme panica. Ja mám vyše 30.“ Evka hovorí, že okolie tohto mladého muža vníma ako slušného človeka a v práci by podporu zo strany vedenia nenašla. „Budú si radšej držať toho psychopata.“

Údajne je už jeho druhou obeťou. Tá prvá vraj musela dať pre neho výpoveď a opustiť mesto. „On sa robí ako úplné neviniatko. Ja si vraj vymýšľam,