Zomrel 26-ročný brankár Matija Šarkič. Po návrate z reprezentačného zrazu mu zavolali záchranku

Futbalový klub Millwall oznámil, že vo veku 26 rokov zomrel brankár Matija Šarkič. Mladý športovec sa po návrate z reprezentačného zrazu cítil zle a jeho priatelia mu zavolali do jeho bytu v meste Budva záchranku, informuje The Guardian.

K tragickej udalosti sa vyjadrila aj Asociácia profesionálnych futbalistov a futbalová liga. Rodine zosnulého vyjadrili sústrasť. Šarkič prestúpil do klubu Millwall pred rokom.

„Každý v klube vyjadruje svoju lásku a sústrasť Matijovej rodine a priateľom v tomto nesmierne smutnom čase. Klub sa v tejto chvíli nebude ďalej vyjadrovať a žiada, aby sa rešpektovalo súkromie Matijovej rodiny,“ uviedol Millwall vo vyhlásení.

Everyone at Birmingham City is shocked and saddened to learn of the news that our former goalkeeper, Matija Sarkic, has passed away at the age of 26.



Our thoughts and prayers are with his family, friends and all those that knew him. pic.twitter.com/NW0uFAKxh1