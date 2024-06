Raperka Yambro: Keď som vydala prvý track, ľudia mi písali, že sa mám zabiť. V deň koncertu od stresu celý deň nejem (Rozhovor)

Prečítaj si, ako sa dostala k hudbe, a vypočuj si jej najnovší singel s Boy Wonderom. Rozprávali sme sa o Rytmusovi, ktorý bol istý čas jej lídrom, aj o tom, či s ňou chcel niekto niekedy spolupracovať len kvôli tomu, aby ju dostal na rande.

Má nezameniteľný hlas, sebavedomý prejav aj exotický look. Rafinovane prelína rap s jazzom, so soulom či s R&B a jej texty ťa buď chytia za srdce, alebo dostanú do varu. Vanesa Jambrozyová alias Yambro (28) je slovenská speváčka a raperka z Ružomberka, ktorá momentálne žije a pracuje v Brne.

Síce debutový album Slow Low vydala už v roku 2022, najväčšiu popularitu získala vďaka rapovej súťaži The Mag Wrap, kde bola v Rytmusovom tíme. Napriek tomu, že súťaž nevyhrala, pre Refresher povedala, prečo je za účasť vďačná a čo sa v nej naučila.





Okrem toho odhalila, ako vznikli skvelé featy s Boy Wonderom či Fvck Kvltom. Zaspomínala si však aj na to, ako ju ľudia osočovali, keď vydala prvú skladbu. Prezradila takisto viacero vecí zo súkromia.

Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností aj kapiel či desivé kriminálne príbehy. Nehovoriac o bohatom videoobsahu a nových formátoch.

V tomto článku si prečítaš: Aké náročné práce si v minulosti vyskúšala a čím sa momentálne živí.

Prečo má ťažké srdce na Bratislavu.

Čo jej písali ľudia po tom, ako išla v The Mag Wrap do Rytmusovho tímu.

Kto jej v The Mag Wrap najviac vadil a kto najviac sadol.

S ktorým známym raperom má už dva roky nahratú skladbu a čoskoro by mala vyjsť aj s klipom.

Zdroj: Refresher/Martin Adam Pavlík

Na úvod ti dám hneď jednu „filozofickejšiu“ otázku (úsmev). Aké je byť v súčasnosti slovenskou raperkou?

Problém je, že ja vôbec neviem, či som raperka. (smiech)

A ako by si sa označila?

Myslím si, že balansujem medzi spevom a rapom. Napríklad počas súťaže The Mag Wrap ma preto dosť ľudí hejtovalo. Pýtali sa, čo tam vlastne robím. Koniec koncov som však rada, že som tam šla, pretože sa snažím robiť hudbu už veľa rokov a až teraz si ma vlastne ľudia konečne všimli. Nepovažujem sa však za niekoho známeho.

A chcela by si raz byť známou a slávnou?

Chcela by som, ale je ťažké v týchto kruhoch známych ľudí fungovať.

Musíš sa naučiť najskôr plávať v týchto vodách?

Áno, a so slávou prichádza aj veľa už spomínaného hejtu, čo nie je úplne dobré na psychiku. Je občas náročné to všetko zvládať. Máme tu veľa neprajných ľudí.

Si teda typ človeka, ktorý si to berie príliš k srdcu?

Kedysi to bolo horšie. Avšak pamätám si, že po tom, ako so vydala svoj prvý track, ľudia mi písali hrozné veci. Napríklad že sa mám zabiť alebo že si radšej prepichnú bubienky, ako by ma mali počúvať. Dnes si to až tak nepripúšťam, i keď aj teraz sa na sociálnych sieťach objavujú na moju adresu fakt hrozné komentáre.

Zdroj: Richard Zimmermann

Ako si už naznačila, okrem toho, že rapuješ, aj krásne spievaš a máš veľmi špecifickú farbu hlasu. Tvoje prvé skladby, ktoré máš stále na Youtube, boli čisto spevavé. Prečo si časom prešla práve k rapu? Mala si pocit, že tak skôr uspeješ na hudobnej scéne?

Bolo to asi tým, že som sa pohybovala v kruhu ľudí, ktorí počúvali rap. Napríklad môj brat a kamaráti. Paradoxne som však nikdy nechcela byť speváčkou či raperkou, ale herečkou. Práve cez herectvo som sa dostala k spevu, keďže som študovala na muzikálovom konzervatóriu.

Mali som skvelého profesora spevu, ktorý nás učil vnímať hudbu z úplne inej perspektívy. Predstavil nám alternatívne žánre a umelcov, ku ktorým by som sa bez neho zrejme nedostala. Takže môžem povedať, že aj vďaka nemu som začala tvoriť.

Moje prvé skladby sú teda taký zhluk všetkého, čo ma na škole ovplyvnilo. Potom som začala spievať v reggae kapele, kde sme mali aj rapové vsuvky. Tam som spev s rapom začala asi prvýkrát miešať. Takže šlo to skôr prirodzene a samo, nebol to žiaden kalkul.

Keď ťa bavilo herectvo, nechcela si skúsiť VŠMU?

Chcela, bola som tam aj na prijímačkách. Je tam však obrovský pretlak ľudí, nevzali ma. Mala som však vtedy asi o 15 kilogramov viac, takže možno aj to trocha zavážilo. (smiech) Podala som si prihlášku aj do Brna, kde ma tiež nevzali. Herectvu som sa napriek tomu ďalej venovala, hrala som v neprofesionálnom divadle RosArt v Ružomberku, ale tým, že som sa potom presťahovala za prácou do Bratislavy, nestíhala som sa venovať herectvu ani spevu naplno. Preto som sa začala viac venovať iba hudbe.

Ja si každý svoj track, predtým než ho vydám, vypočujem asi 1500-krát, aby som s ním bola úplne stotožnená. Keď už to má ísť medzi ľudí, nech to má nejakú výpovednú hodnotu.

Dnes sa veľa raperiek skôr „predáva“ vyzývavými outfitmi a akýmsi provokatívnym vystupovaním, v dôsledku čoho ich poslucháči viac sexualizujú, než berú vážne, pokiaľ ide o hudbu. Napriek tomu majú výborné čísla a slávu. Mám pocit, že ty ideš skôr opačnou, poctivou tvrdou cestou a na podobné veci kašleš. Cítiť, že máš v sebe zakorenený obrovský talent a si viac umelecký typ. Prečo si si nevybrala tú „ľahšiu“ cestu?

Samozrejme, že by som chcela, aby ma viacej ľudí poznalo a počúvalo, ale keby som sa takým smerom vybrala, stratila by som samu seba. Nechcem robiť takýto typ hudby. Chcem robiť piesne, ktoré majú nejakú myšlienku a posolstvo. Chcem, aby človeka chytili za srdce. Nemám rada, keď texty nemajú zmysel a opakuje sa dookola päť náhodných slov.