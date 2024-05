Markíza sa vyjadrila k pokračovaniu Ruže pre nevestu. Ďalšej zahraničnej adaptácie sa na Voyo dočkáš ešte tento mesiac

Na televíznych obrazovkách sa aktuálne blíži druhá séria do finále. Ako vidia tvorcovia prípadne pokračovanie?

Ruža pre nevestu je absolútnym fenoménom posledných mesiacov. Reality šou, v ktorej 18 žien bojuje o srdce jedného muža, sleduje takmer celé Česko a Slovensko. Druhá séria sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, a preto nás zaujímalo či má produkcia v pláne tretie pokračovanie.

Čakajú nás posledné dve epizódy

Televízia Markíza pre nás prezradila, že o dva týždne spoznáme meno víťazky. Do TOP 3 sa dostala Stanka, Jennifer a Julie. Už tento piatok na obrazovkách uvidíme, ako Radko ustojí stretnutie s ich rodinami. Rodiny a blízki dievčat totiž prídu na slnečnú Srí Lanku a zoznámia sa s potenciálnym ženíchom ich dcér. O týždeň neskôr sa rozhodne, ktorá z nich vyhrá súťaž o Radkovo srdce.

Ďalšia adaptácia Ruže bude na Voyo ešte tento mesiac

Tvorcovia reality šou povedali, že je ešte priskoro hovoriť o ďalšej sérii. Pokračovanie šou však nevylúčili. „Všetky bližšie informácie sa diváci a fanúšikovia dozvedia v správny čas,“ povedala TV Markíza pre Refresher. Na sociálnych sieťach fanúšikovia šou neskrývajú sympatie voči moderátorovi Krištofovi Králikovi. Želajú si, aby bol ďalším ženíchom on.

V rozhovore pre TV Markíza sa k jeho potenciálnej účasti vyjadril. „Ja by som veľmi rád zotrval na tej moderátorskej pozícii. Dá sa ale povedať, že teraz by som už v tretej sérii mohol byť ako bachelor, ale asi sa nám to nepodarí,“ skonštatoval Krištof, ktorý nedávno priznal rozchod s manželkou.

Vzhľadom k tomu, že je Ruža pre nevestu mimoriadne obľúbený formát, na VOYO od piatka nájdeš austrálsku adaptáciu šou. Šou sa tam volá „The Bachelor“ a je mimoriadne úspešná. Tvorcovia majú na konte už 9 sérií. Než sa dozvieme o Ruži pre nevestu 3 viac informácií môžeš sledovať ako prebieha boj o lásku v zahraničí.