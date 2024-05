CLOSE FRIENDS s Eliškou Lenčešovou a Natáliou Horváthovou: Kedysi sme randili s tanečníkmi, v Let’s Dance sa nám páčil režisér

Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje?

Čítaj články bez obmedzení celý mesiac - predplatné len za 1,50€ navyše v porovnaní s jedným článkom. Ako to funguje?

Dočítaj článok do konca za SMS v hodnote 3,50€. Ako to funguje?

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedali tanečníčky z Let’s Dance Eliška Lenčešová a Natália Horváthová.

Eliška a Natália vo videu prezradili, že sa poznajú od detstva. V rozhovore Close friends spoločne spomínajú okrem iného aj na to, čo ich v minulosti v tanci dokázalo dostať na dno ich síl. Zaspomínali si však aj na príjemnejšie spoločné zážitky.



So smiechom sa vracajú k situáciám, keď randili so svojimi tanečnými partnermi a prezrádzajú aj to, ktoré rande bolo v ich životoch najhoršie, ale aj naopak najlepšie.



Na mužoch by im nevadilo, keby mali menej peňazí ako ony, pretože plánujú zarábať veľa. Vadila by im však jedna zásadná vec. Čo je podľa Elišky a Natálie red flag na mužoch? Toto, aj množstvo iných zaujímavostí sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.