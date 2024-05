Mladí Slováci prezradili, koľko eur si dokážu mesačne odložiť. Filip minie všetko a Karol zvládne aj 1 500 € (ANKETA)

Niekto si rád dopraje, iní majú niekoľko zamestnaní, aby si odložili čo najviac.

Slováci majú v priemere na svojich sporiacich účtoch odloženú sumu 1 800 €. Ako si na tom ty? Podľa dát z roku 2022 si obyvatelia štátov Európskej únie dokážu odložiť v priemere 12,7 % zo svojho príjmu. Najlepšie sú na tom Nemci (19,9 %), Holanďania (19,4 %) a Luxemburčania (18,1 %). Naša krajina sa ocitla pod európskym priemerom, podľa uvedenej štatistiky si Slováci dokážu odložiť tesne nad 5 % zo svojho príjmu.

Porozprávali sme sa s mladými Slovákmi, ktorí nám priblížili, koľko si zo svojho príjmu dokážu odložiť v skutočnosti. Na názor sme sa spýtali aj odborníčky, vedúcej PR a internej komunikácie 365.bank Lindy Valko Gálikovej.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Na účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

Má tri práce, pozemok aj byt, ale neverí na úvery

Karol má 27 rokov a tri práce – robí taxikára, na stavbách a založil si aj vlastnú firmu na tepovanie. Takisto sa venuje obchodu s autami zo zahraničia. Odkladá si všetko, čo mu zostane z príjmov. Obvykle je to 1 500 eur, niekedy aj oveľa viac.

„Mám dva účty, jeden bežný a na druhý si odkladám peniaze pre budúcnosť. Mám kúpený pozemok a za vlastné som si kúpil aj 1-izbový byt, ktorý som prerobil a mám tam nájomcu. Nemám žiadny úver, hypotéku ani pôžičku.“ Karol býva momentálne u rodičov, kde platí energie, a chystá sa na stavbu domu. Ten plánuje postaviť takisto z vlastných financií.

„Som šetrný človek a nemíňam. Nepijem, nefajčím, nehrám automaty. Odmalička som brigádoval u rodičov. V šestnástich som začal chodiť každé leto pracovať do Nemecka s bratancom až do dvadsiatky. Mám tri práce. Málo spím a veľa pracujem, aj cez víkendy. Treba tvrdo makať a človek vyžije z toho, čo má. Hlavne treba šetriť a menej míňať,“ objasňuje svoj životný štýl Karol.

Peniaze si odkladám na štýl „krabica od topánok“

Kevin má 24 rokov a pracuje v logistike. „Mesačne si dokážem odložiť 100 až 200 eur, ale každý mesiac je individuálny, pretože moja výplata zvykne fluktuovať a tiež si rád doprajem. Ha-ha,“ prezradil. Ušetrené peniaze si však odkladá len vo fyzickej forme – na štýl „krabica od topánok,“ pretože nie je ešte rozhodnutý, kam ich chce investovať. Svoje úspory vníma ako „železnú rezervu“.

Sporiaci účet v banke nemá ani 20-ročný Filip. „Vo voľnom čase sa venujem priateľom a hraniu hier. Sporiť sa mi nedarí, pretože vždy všetko miniem.“ Priznáva, že sporiaci účet už zvažuje, pretože si chce našetriť na vodičák a hypotéku.

Peniaze si odkladá doma do obálky aj 29-ročná Simona, ktorá pracuje v administratíve. Jej obálka má však jasný zámer. „Mám v banke dve sporenia, kde si každý mesiac posielam po 50 eur. Doma mám ešte jednu obálku na dovolenku, kde sa každý mesiac snažím odložiť stanovenú sumu. Nie vždy sa mi to podarí podľa plánu,“ tvrdí. Simona dodáva, že sa snaží vytvoriť si menšiu rezervu a odkladať si peniaze každý mesiac, aj keď len málo.

Po malých častiach si odkladá peniaze aj 17-ročná Karin. „Odkladám si tak 30 eur, závisí to od konkrétneho mesiaca a potrieb. Momentálne ešte študujem. Nedávno som si urobila vodičák a začala sporiť na auto,“ vysvetľuje.

V podobnom veku je Lea, tá si však dokáže odložiť o niečo viac. „Záleží na výplate, je to približne tak 200 eur. Brigádujem v kine. Mojím cieľom nie je len zarobiť a všetko odložiť. Odkladám si tak 60 % z výplaty na budúcnosť a zvyšok miniem počas mesiaca.“ Lea tvrdí, že si sporí nielen kvôli svojej budúcnosti, ale aj na cestovanie.

👩🏻 💶 Ako by malo vyzerať hospodárenie v domácnosti podľa odborníčky?



Mladí ľudia často nemajú vytvorenú finančnú rezervu. „Už v mladosti si treba vytvoriť návyk pravidelne sporiť a neminúť celú výplatu,“ vysvetľuje odborníčka.



„Správne hospodárenie so svojím príjmom je základ finančného zdravia každého človeka bez ohľadu na vek. Ak chce mladý človek s peniazmi hospodáriť rozumne, v prvom rade by si mal spraviť analýzu svojich príjmov a výdavkov.“ Podľa Lindy Valko Gálikovej môže byť výsledkom takejto analýzy následne optimálne nastavenie rozpočtu.



Na optimálne rozloženie rozpočtu existuje viacero odporúčaní. Odborníčka uvádza jedno z pravidiel – bežná spotreba by nemala prekročiť 40 % mesačného príjmu. Pokiaľ máš aj hypotéku, tak ďalších 30 % mzdy by malo pokryť záväzky voči bankám. Pätina z výplaty by mala smerovať na sporenie vrátane investovania a desatina na tvorbu finančnej rezervy.



„Pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí žijú u rodičov, a teda nemajú náklady spojené so splátkou hypotéky, nemusia rodičom prispievať na nájom, respektíve stravu, v tomto prípade by si mali byť schopní odložiť bokom aspoň polovicu výplaty,“ dodáva.

Mesačne si dokáže odložiť aj 500 eur

„Každý mesiac si posielam z výplaty 500 eur na sporenie,“ odpovedala nám 19-ročná Tyenna. „Pracujem ako moderátorka živej hry pre online kasíno. Keďže si v tejto práci celkom slušne zarobím, dokážem si odložiť viac peňazí,“ vysvetľuje.

Tyenna k svojmu sporeniu pristupuje veľmi systematicky. „Mám zvlášť účet iba na sporenie pre seba a zároveň mám aj investičné sporenie do budúcna. Z hlavného účtu, ktorý mám v inej banke, mi odchádza na bežné sporenie 25 % z každej platby.“ Nesporí si však s konkrétnym cieľom. „Beriem to tak, že človek nikdy nevie, v akej situácii sa ocitne. Je fajn vždy mať odložené niečo bokom,“ dodáva.

👩🏻 💶 Sporiť alebo investovať?



„Špeciálne pri mladých ľuďoch vyzdvihujeme práve potrebu investovania. Pokiaľ si začnú už v mladosti sporiť prostredníctvom investovania, na dôchodku budú mať vďaka zloženému úročeniu nasporenú veľmi slušnú sumu peňazí. Mladí ľudia často robia chybu v tom, že si myslia, že sa ich dôchodok netýka. Ale opak je pravda. Čím skôr v mladosti túto tému začnú riešiť, tým lepšie budú zabezpečení v starobe,“ vysvetľuje vedúca PR a internej komunikácie



Linda Valko Gáliková dodáva, že výkonnosť akciových fondov z dlhodobej perspektívy rastie, a preto je práve investovanie vhodnejšou voľbou než konzervatívnejšie nástroje (ako napríklad bežný sporiaci účet).



Odborníčka odporúča mladým ľuďom naučiť sa rozmýšľať nad financiami v súvislostiach a väčšie výdavky dopredu plánovať. „Ak napríklad vieš, že ťa čaká v krátkom období väčší výdavok, sumu naň určenú nevkladaj do akcií. Tie totiž môžu mať v čase, keď ich budeš potrebovať, práve prepad hodnoty. Do akcií majú smerovať len tie financie, ktorých sa vieme zrieknuť na dlhšie obdobie,“ uzatvára.

22-ročná Dominika si dokáže odložiť s manželom rovnako úctyhodnú sumu – obvykle je to 700 až 800 eur mesačne. „Minulý rok som doštudovala a teraz som na materskej a naplno sa venujem našej dcére. Máme to tak, že poplatíme účty a nejakých 400 eur si necháme na stravu. Zvyšok si odkladáme, väčšinou je to tých 700 — 800 eur,“ vysvetľuje.

Dominika dodáva, že sa snažia žiť „akoby z jedného platu“ a ten druhý si odkladať. „Nie vždy sa to podarí. Teraz na materskej to nie je ono, ale dá sa, keď sa chce. Máme ešte investičné sporenie, kam si posielame nejaké peniaze.“ S manželom si odkladali najprv na svadbu, potom na auto a teraz je ich cieľom hypotéka.

Anketa: Koľko si dokážeš mesačne odložiť ty? do 100 eur 100 — 250 eur 250 – 500 eur 500 eur a viac do 100 eur 11 % 100 — 250 eur 19 % 250 – 500 eur 24 % 500 eur a viac 46 %

