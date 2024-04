Internet si uťahuje z Machalovho výroku, že Zem je plochá. Vysmial sa mu aj komentátor v priamom prenose počas hokeja

Šimkovičovej pravá ruka Lukáš Machala svojou konšpiráciou v rozhovore mnohých šokoval.

Internetom sa v utorok začal šíriť záznam z relácie RTVS, v ktorej generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala uviedol, že vo verejnom priestore by mali dostať šancu aj konšpirátori, ktorí si myslia, že Zem je plochá. Sám pri tom začal polemizovať o tom, že si nie je istý, či je Zem skutočne guľatá, keďže nikdy nebol vo vesmíre.

Podľa Denníka N je Šimkovičovej pravá ruka Machala jedným z najhorúcejších kandidátov na nového riaditeľa STVR. „Je podložené, že Zem je guľatá? Ja sa vážne pýtam. Boli ste vo vesmíre?“ pýta sa Machala moderátora vo videu.

V tejto súvislosti sme oslovili aj jediného Slováka, ktorý bol vo vesmíre. Slovenský astronaut Ivan Bella cez Refresher odkázal Machalovi, že Zem je skutočne guľatá. Bella bol vo vesmíre až 8 dní, okrem mnohého iného mal výhľad aj na samotnú Zem.

Na Machalovo konšpirovanie v relácii reagovali viaceré satirické stránky vtipnými meme obrázkami. Reakciu si dokonca neodpustil ani športový komentátor na JOJ Šport počas hokejového zápasu na majstrovstvách do 18 rokov. „Jednoznačne. No jednoznačne nikdy nič nie je jednoznačné. Ani že Zem nemusí byť guľatá, aj keď teraz by som povedal, že to bola chyba brankára,“ povedal v reakcii na vývoj zápasu Slovensko – Nórsko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Internet si takto uťahuje z Machalovho výroku, že Zem je plochá. Sleduj výber najlepších memečiek:

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa chskymchscim (@chskymchscim)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)