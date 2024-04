Stanka z Ruže sa vyjadrila k svojej drogovej kauze: Ja ani neviem, aký je rozdiel medzi kokaínom a heroínom

Po medializovaných informáciách o jej minulosti musela hviezda Ruže pre nevestu uviesť veci na pravú mieru.

Stanislava Lučková musela vysvetľovať svoju drogovú kauzu z roku 2020 po tom, čo neznámy zdroj z jej okolia prezradil bulváru, že ju v minulosti zadržala NAKA. Keďže však nebola vinná, prepustili ju.

Jedna z najväčších favoritiek na výhru aktuálnej série šou Ruža pre nevestu sa na Instagrame vyjadrila ku kauze, ktorá vo štvrtok obletela internet. V roku 2020 musela vypovedať kvôli objasneniu drogovej činnosti, do ktorej bol zapletený jej priateľ. Aby vyvrátila dohady, ktoré sa neskôr začali šíriť, natočila vyjadrenie do dvoch videí na sociálnej sieti.

V úvode opísala svoj vzťah s expriateľom, ktorý podľa jej slov trval rok. V tom čase však kvôli pracovným povinnostiam veľa cestovala a mesiac strávila na Filipínach.

„Nemala som pod palcom, čo robí alebo nerobí môj vtedajší priateľ. No, išlo o drogovú trestnú činnosť. Nikdy som nebrala žiadne drogy ani som žiadnu ľahšiu drogu nevyskúšala. Nikdy som sa nestýkala s ľuďmi, ktorí by drogy brali. Ja naozaj neviem, aký je rozdiel medzi kokaínom a heroínom,“ vysvetľuje Stanka.

„Celý život ma to obchádzalo, preto mi nenapadlo, že by mal môj priateľ súvis s drogami. Údajne podľa vyšetrovateľov drogy nebral a ani mu ich nenašli. On údajne drogy nikdy nepredával, stál za nejakým organizovaním prevozu drog z miesta na miesto, ale predával to niekto iný. Asi preto tie drogy uňho nikdy neboli nájdené,“ opisuje Stanka svoj vzťah k drogám. Vo videu tvrdí, že v tomto období bola taká zaneprázdnená, že naozaj nič netušila.

Neskôr vo videu ukázala fotografiu so svojou mamou a so slzami v očiach opisuje, že mama ich vychovávala sama, no vďaka práci v Policajnom zbore mali pekný život. Stanka hovorí, že ani ona nechcela byť od nikoho závislá a na popud mamy sa rozhodla, že bude na policajnej škole študovať aj ona.

„Môj priateľ bol proti tomu. Vysvetľovala som si to tak, že žiarli, takže mi nenapadlo, že je to preto, lebo robí niečo zlé,“ hovorí Stanka a myslí si, že ju priateľ od štúdia odrádzal cielene.

Riaditeľka ju zo školy vyhodila, aj keď bola nevinná

„Škola ma bavila, patrila som medzi TOP 3 študentov ročníka. Krátko po tom, čo som bola na policajnej škole, vyšlo najavo, že môj priateľ pácha tú trestnú činnosť. Zobrali ma vtedy na výsluch. Nebola som drasticky zadržaná NAKA, normálne ma zobrali na výsluch, kde som vypovedala. Vo veci som figurovala ako svedok. Vyšlo najavo, že ja som o tom nevedela, a hneď ma pustili domov,“ opisuje Stanka osudné zadržanie.

Vo videu ďalej priznala, že jej priateľ žil dvojitý život a ľudia, ktorí s ním v zločine figurovali, netušili, že má priateľku, s ktorou žije. Napriek tomu, že jej vedenie školy dovolilo vrátiť sa, riaditeľka jej pred nástupom na prax dala podpísať uvoľnenie zo služobného pomeru.

Účastníčka Ruže pre nevestu si myslí, že riaditeľka tak konala preto, lebo ju nemala rada. Dokonca hovorí, že keď na škole študovala jej mama, spomínaná riaditeľka ju nazývala „monštrom školy“. „Myslím si, že sa jej to náramne hodilo,“ dodala na margo uvoľnenia z pracovného pomeru Stanislava.