World Press Photo pozná tohtoročných víťazov. Ktoré fotografie bodovali?

Absolútnym víťazom sa stala fotografia s názvom „Palestínska žena objíma telo svojej netere“ od Palestínčana Mohammeda Salema z agentúry Reuters.

The World Press Photo of the Year is ‘A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece’ by @msalem66, @Reuters.



The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer and offers a glimpse into unimaginable loss.https://t.co/claLIzX1vO pic.twitter.com/jii2r1Pam5