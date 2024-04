Takto si vytvoríš sexy zvodné líčenie na bežný deň. Inšpiruj sa influencerkou Dominikou Šimovou (MAKE-UP & GOSSIP)

Dominka prezradila, ─Źo negat├şvne jej ├║─Źas┼ą v reality ┼íou Survivor priniesla do ┼żivota.

Do najnov┼íej epiz├│dy Make-Up & Gossip prijala pozvanie influencerka, podnikate─żka a b├Żval├í ├║─Źastn├ş─Źka ┼íou┬áSurvivor, Dominika ┼áimov├í. T├í ti uk├í┼że svoj n├ívod na sexy l├ş─Źenie, ktor├ę patr├ş medzi jej najob─ż├║benej┼íie.┬á

E┼íte pred t├Żm, ako sa Dominika pustila do make-upu, prezradila bez ─Źoho nikdy neod├şde z domu. Medzi jej must-have produkty patr├ş hrebe┼ł, kr├ęm na ruky, dezinfek─Źn├Ż g├ęl, balzam na pery a parfum. N├ísledne pre┼íla na samotn├ę l├ş─Źenie. Prv├Żm krokom v Dominikinej rutine je d├┤kladn├í pr├şprava pleti. Po nanesen├ş ochrann├ęho kr├ęmu s SPF 50 si naniesla podkladov├║ b├ízu┬áPlump Right Back Plump Serum And Primer zna─Źky NYX. Na pripraven├║ ple┼ą si Dominika aplikovala make-up, korektora kr├ęmov├║ kont├║rovaciu ty─Źinku.

O─Źi si Dominika zv├Żraznila pomocou linky┬áMaybelline Tattoo Liner Ink Pen┬áa riasenky. Ak chce┼í docieli┼ą dokonal├Ż objem, vysk├║┼íaj┬ánovinku┬áLÔÇÖOr├ęal Paris Panorama. T├íto objemov├í riasenka┬ás─żubuje optick├ę zv├Ą─Ź┼íenie a intenz├şvnej┼í├ş look. Hotov├Ż make-up Dominika nakoniec zafixovala p├║drom. Aby tvoj make-up vydr┼żal naozaj cel├Ż de┼ł, stav na istotu v podobe p├║dru LÔÇÖOr├ęal Paris Infaillible Fresh Wear 24h, ktor├Ż poskytuje a┼ż 24-hodinov├║ v├Żdr┼ż.

Po─Źas l├ş─Źenia baby nezabudli ani na tradi─Źn├ę┬ágossip. Dominika si zaspom├şnala na svoju ├║─Źas┼ą v reality show Survivor, kde sa dr┼żala takmer do sam├ęho konca. Prezradila, ako prebiehal jej n├ísledn├Ż pobyt vo vile s ostatn├Żmi vypadnut├Żmi, ale aj to, ─Źo bolo prv├ę jedlo, ktor├ę si po pr├şchode do vily dopriala. ─îo negat├şvne jej ├║─Źas┼ą v ┼íou priniesla a ─Źomu sa venuje dnes? Aj to sa dozvie┼í vo videu.┬á