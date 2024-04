Komička Hello Klaudi: Byť influencerom je luxus. To, že niekto dostane za reelsko mesačný plat chirurga, je bizár (Rozhovor)

Klaudia Rusnák sa živila vrcholovým športom aj brand manažmentom. Dnes jej zarába humor. Ako vznikla jej ikonická Žaneta, v čom sa môžu Slováci učiť od Američanov a čo si myslí o tom, že sa influenceri vyjadrujú k politike?

Na Instagrame baví desiatky tisíc ľudí ako večne nespokojná Žaneta, nesmrteľné duo Milanko s Palim či empatická americká mamička, ktorá poukazuje na rozdiely medzi mentalitou Slovenska a USA.

Jej pseudopostavy sú Slovákom dobre známe, no kto je skutočná Klaudia Rusnák alias Hello Klaudi, ktorá za posledné roky stihla získať vyše 70-tisíc followerov či vybudovať si spoluprácu s gigantickým mobilným operátorom?

„Samozrejme, že keď idem do telky a je to niečo oficiálne, musím si trošku prispôsobiť komunikáciu a vystupovanie, pretože ja, celkom úprimne, v reálnom živote dosť veľa nadávam,“ hovorí pre Refresher.

„Ale aj keď príležitostne mením slovník, stále som to ja, veľmi impulzívny, autentický a vtipný človek, ktorý miluje zabávať ľudí, a tak to bolo odmalička. Nemusím byť za každú cenu stredobodom pozornosti, ale mám rada tie stand-up momenty, keď napríklad rozprávam príbeh a teraz sa nahlas zasmeje sedem ľudí. To je pre mňa pocit na nezaplatenie,“ dodáva.

„Keby si dal každý človek za úlohu nebrať sa až tak vážne a vedel by si robiť žarty na svoj účet, tak sa nám bude omnoho lepšie žiť,“ hovorí Klaudia Rusnák. Zdroj: Foto: Maria Milošovič

Ak chceš čítať viac rozhovorov so slovenskými osobnosťami, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup ku všetkým článkom na našom webe.



Vystriedala si kariéru vrcholovej športovkyne aj brand manažérky. Dnes sa živíš čisto humorom...Stále sa mi to zdá nereálne. Žijeme v dobe, keď je strašný bizár, že si vie človek zarábať tak, že sedí doma, natočí video, postrihá ho a dá ho von. No zároveň sme ešte stále v tej dobe, keď musí chlap ráno vstať o piatej, ísť niekomu vykachličkovať byt, robí to týždeň a dostane za to polovicu ako ten, čo strihá video.

Majstri, ktorí robia od rána do večera alebo človek, ktorý desať rokov študuje a dnes robí nočné v nemocnici, sa niekedy musia pozerať, že preboha, influencer dostane za jedno video môj mesačný plat? Vnímam to a je to naozaj strašne uletené. Ja si veľmi dobre uvedomujem tú šťastenu, čo sa mi naskytla. Áno, je to práca, ale nejdem to ani len porovnávať s inými povolaniami. Pretože, celkom otvorene...

byť influencerom je strašný luxus!

Spoločnosť je stále pri povolaní influencer rozdelená na dva tábory. Stretávam sa aj s názormi, že takéto „easy money“ sú o šikovnosti.Takéto argumenty počúvam aj ja, že veď influencera vie robiť každý, nech začne aj murár či elektrikár.